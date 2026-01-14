Lorenzo Aguado: «Arbeloa es historia del Real Madrid y sabe defender el escudo»

Lorenzo Aguado (Madrid, 2002), canterano del Real Madrid y actualmente futbolista del Albacete, vive con ilusión su primer enfrentamiento contra el club de su vida en los octavos de final de la Copa del Rey. El lateral derecho se muestra feliz y orgulloso por la oportunidad de medirse a los blancos, un reto que considera especial tanto por lo deportivo como por lo sentimental. «Va a ser raro enfrentarse al Madrid por primera vez, pero voy a darlo todo y espero que mi debut contra el club que siempre he admirado sea con victoria», afirma.

Pregunta: Cuando sale la bolita y os toca el Madrid, ¿a quién manda ese primer mensaje? ¿A su padre, a representante…?

Respuesta: Bueno, yo creo que me enviaron ellos el mensaje antes de que yo recibiera ninguno. Me llegó un mensaje antes que a ellos, así que nada. Pero bueno, la verdad es que todo el mundo está muy contento e ilusionado con el partido. Al final, que te toque el Madrid es como que te toque el gordo. Así que nada, muy contentos.

P: ¿Cómo se gana a este Real Madrid?

R: Bueno, yo creo que nuestra fortaleza es estar juntos. La unión del equipo con la afición y con la ciudad es lo que nos va a dar un plus. Vamos a intentar darlo todo, eso es seguro, hacer lo mejor posible e intentar conseguir este reto.

P: ¿Se ven con opciones de eliminarles?

R: Claro, ¿por qué no? Al final es a un partido. Somos muy fuertes en nuestro juego y tenemos que ser fuertes en casa. Podemos tomar como referencia el partido contra el Celta: fuimos todos a una con la afición y fue un partido muy bueno. ¿Por qué no repetirlo contra el Madrid?

P: ¿Cómo les afecta el cambio de entrenador y qué nos puedes decir de Arbeloa?

R: Bueno, no creo que nos tenga que afectar mucho. Hay que ver cómo afecta al Madrid, con qué planteamiento vienen. Son los mejores jugadores del mundo, sea quien sea el entrenador. Pueden cambiar ciertos matices, pero los jugadores son los mismos. Nosotros debemos centrarnos en hacer nuestro mejor partido y darlo todo por la afición. De Arbeloa, puedo decir que es historia del Madrid. Sabe perfectamente lo que significa defender ese escudo. Es un gran entrenador; aunque no coincidí con él en la cantera, mucha gente me ha hablado muy bien de él. Le deseo lo mejor a él y a todo su cuerpo técnico.

P: Habéis estado hace poco en el Real Madrid Vellejo y usted. ¿Les preguntan vuestros compañeros cómo es todo allí?

R: Sí, todo el mundo quiere saber cómo son los jugadores y cómo funciona. Pero debemos centrarnos en nosotros, hacer un buen partido, estar juntos y hacer que el partido sea incómodo para ellos, acertando con nuestras ocasiones.

P: ¿Qué significa para usted el Real Madrid, siendo canterano desde benjamín?

R: Creo que es el club por excelencia, la excelencia en el fútbol. Es el club más grande del mundo. Desde el primero hasta el último trabajador debe darlo todo por el escudo. Allí solo sirve ganar y ser el mejor. El Madrid te forma de la mejor manera y al final, el Madrid es el Madrid, no puedo decir otra cosa.

P: ¿Ustedes se fían de lo mal que supuestamente está el Real Madrid?

R: Desde fuera se genera mucho ruido, pero el vestuario está muy bien y tienen buena relación entre todos. Son grandísimos jugadores y compañeros. Estoy seguro de que harán un gran año.

P: Si tuviese que elegir a alguien para que no jugara, ¿quién sería?

R: Sería difícil elegir sólo a uno, porque todos son élite. Pero quizás Vinicius o Mbappé, que podrían jugar por mi banda. Todos nos van a poner en compromiso.

P: Es su primer enfrentamiento contra el Madrid, ¿cómo lo afronta?

R: Sí, es la primera vez que me enfrento al Madrid. Va a ser un poco raro, porque siempre he defendido ese escudo. Pero ahora estoy en el Albacete, estoy feliz y tranquilo, voy a dar el máximo y dejarme todo por este escudo. Intentaré que sea mi primera vez con una victoria.

P: ¿Cómo se encuentra en Albacete?

R: Muy bien, estoy muy contento. Al principio tuve algunos problemas físicos y me costó coger ritmo, pero poco a poco me voy encontrando bien. Estoy feliz con la ciudad y la afición, que me han tratado genial desde el primer día.

P: ¿Qué le parece la Segunda División?

R: No conocía mucho la categoría y me está sorprendiendo. Es muy dura, cualquiera te puede quitar puntos en casa o fuera, y está muy igualada. Ganas un partido y subes, pierdes otro y bajas. Es una competición muy difícil.

P: Si se da la sorpresa y le ganan al Madrid, ¿cómo lo celebraría?

R: No sé, no soy mucho de tatuajes ni de teñirme el pelo. Quizá volver a raparme. Lo celebraríamos muy bien con la afición y el equipo juntos. Para la ciudad sería algo increíble.