El Real Madrid guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren en Adamuz

El Real Madrid guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) ocurrido el pasado domingo. Los jugadores y el cuerpo técnico del equipo blanco se volcaron con los familiares de las víctimas fallecidas tras descarrilar dos trenes en el municipio cordobés.

El club blanco ya dio su pésame a las familias de las víctimas mediante un comunicado emitido en la misma noche del domingo: «El Real Madrid CF, su presidente y su Junta Directiva quieren transmitir sus condolencias, su cariño y su solidaridad a las familias y los seres queridos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. Descansen en paz. Asimismo, nuestro club desea una pronta recuperación a todas las personas heridas».

Los de Álvaro Arbeloa mostraron su respeto a las víctimas antes del entrenamiento de este lunes en la ciudad deportiva de Valdebebas previo al partido de Champions League de este martes en el Santiago Bernabéu contra el Mónaco. El minuto de silencio, sin duda, se trasladará al estadio madridista en la antesala del encuentro, como ya ocurrió con tragedias anteriores como la Dana que arrasó Valencia en 2024.