Rodrygo y Rüdiger son duda ante el Mónaco

Rodrygo Goes y Antonio Rüdiger también son duda para el Real Madrid-Mónaco, partido de la jornada 7 de la Champions League. El brasileño y el alemán acabaron la Supercopa de España lesionados y se han perdido esta semana la Copa del Rey en Albacete y el choque de Liga contra el Levante de este sábado, por lo que su presencia en el Santiago Bernabéu el próximo martes (21:00 horas) se complica.

Ni Rodrygo ni Rüdiger formaron parte de la sesión de este domingo en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde el Real Madrid de Álvaro Arbeloa se ejercitó después de la victoria ante el Levante por 2-0. Los titulares trabajaron en el interior de las instalaciones, mientras que los dos tocados realizaron trabajo específico de forma individual. Trent Alexander-Arnold, Eder Militao y Ferland Mendy son los tres lesionados de larga duración.

Los casos de Rodrygo y Rüdiger son bien distintos. Por un lado, el brasileño tiene molestias que como explicó Arbeloa después de Albacete se podrían complicar si se fuerza con el jugador. Y, por otro, el alemán acabó reventando en la semifinal de la Supercopa contra el Atlético y se perdió incluso la final frente al Barcelona. El central de 32 años sigue acusando aquella cirugía de rodilla a finales de la pasada temporada.

Rodrygo y Rüdiger dudas

El Real Madrid conoció este domingo al árbitro que dirigirá su partido contra el Mónaco, el noruego Espen Eskas. Este trencilla ya estuvo en las victorias contra Unión Berlín en 2023 por 1-0, 0-3 en Brest el año pasado y en la del Mundial de Clubes frente a la Juventus también por 1-0. Arbeloa dará su tercer once como entrenador del Real Madrid con los condicionantes de Rodrygo y Rüdiger.

Hasta el momento, en defensa ha optado por Dean Huijsen y Raúl Asencio, mientras que en ataque varió en Copa con Vinicius, Gonzalo y Mastantuono y en Liga entró Kylian Mbappé por el argentino para marcar uno de los goles del triunfo contra el Levante. El francés también arrastra molestias, pero estará con el Mónaco, el equipo donde debutó en Francia.