Espen Eskas será el árbitro del debut de Arbeloa en Champions

Espen Eskas será el árbitro que pite el debut de Álvaro Arbeloa en la Champions League como entrenador del Real Madrid. Tercer partido, tercera competición distinta para el salmantino, que ya conoce quién será el trencilla de la penúltima jornada de la fase de liga contra el Mónaco. El noruego dirigirá por tercera vez un encuentro de los blancos, todos ellos en fase de grupos o de liga.

Este martes será la segunda vez que Arbeloa se ponga al frente del Real Madrid en el Santiago Bernabéu (21:00 horas) después del choque de Liga de este domingo contra el Levante, en el que logró su primera victoria tras el desastre de Albacete. Espen Eskas será quien pite el partido del equipo blanco contra el Mónaco.

El noruego sólo ha dirigido dos encuentros en la presente Champions. Uno de ellos fue el triunfo del Atlético contra el Unión Saint-Guilloise por 3-1. En las dos anteriores ocasiones, los blancos ganaron por 1-0 al Unión Berlín en la primera jornada de la fase de grupos de la 2023-24 y el año pasado 0-3 al Brest a domicilio en la última fecha de la liguilla. También estuvo en el Real Madrid-Juventus de octavos del Mundial de Clubes (1-0).

El Real Madrid está obligado a ganar al Mónaco para no caer de una zona de clasificación directa a octavos de final que va a estar muy peleada. Los de Arbeloa están séptimos con 12 puntos, los mismos que Inter de Milán (sexto), Atlético (octavo) y Liverpool (noveno), por lo que un tropiezo le podría costar su lugar entre los ocho primeros.

Espen Eskas en el Madrid-Mónaco

El Real Madrid ya disputó la repesca en la pasada edición y tuvo que eliminar al Manchester City para meterse en octavos. El aviso fue de altura y esta vez quieren evitar ese cruce a vida o muerte para buscar directamente rival en la siguiente ronda. Después del Mónaco, los blancos se medirán al Benfica de José Mourinho en Da Luz (Lisboa).