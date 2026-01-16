El Mónaco no levanta cabeza: pierde contra el Lorient y llega al Bernabéu en crisis

El Real Madrid se enfrentará el próximo martes al Mónaco en la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions League. Un partido al que los blancos llegan muy tocados y en el que los visitantes no parecen estar mucho mejor. En el Luis II, el equipo del principado ha perdido su cuarto partido consecutivo en Ligue 1, que les aleja de las plazas europeas para la próxima campaña. El Lorient se impuso por 1-3, en el partido correspondiente a la jornada 18, que se celebró en viernes para darle más descanso a los monegascos de cara a su visita al Bernabéu.

El partido llegó igualado hasta los 20 minutos finales. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer los goles. El primero cayó del lado visitante, por medio de Bamba, que adelantó al Lorient. Sin embargo, ocho minutos después, en el minuto 74, Ansu Fati empató el duelo. Makengo y Dermane en el tramo final (85′ y 87′) certificaron el triunfo del conjunto bretón.

La buena noticia para el Mónaco fue la reaparición con gol del todavía jugador del Barcelona, que tiene contrato como azulgrana hasta 2028. Ansu Fati volvió tras una lesión que le ha mantenido un mes apartado de los terrenos de juego y lo hizo para empatar el choque y dar alas a un equipo monegasco que no pudo reencontrarse con la victoria en Liga. De hecho, volvieron a caer, por cuarta ocasión consecutiva, lo que les lleva a descolgarse de la pelea por Europa.

El conjunto de la Ligue 1 llega a la penúltima jornada de la Champions League en una crisis absoluta. Sus últimas victorias se han producido en la máxima competición continental, ante el Galatasaray, y en la Copa de Francia, ganando al Auxerre y al Orleans, penúltimo en la Ligue 1 y cuarto de la Ligue 2, respectivamente. Llegan al Bernabéu con 9 puntos en Champions, en decimonovena posición, a tres de los octavos y a tres de la zona de eliminación.