El Real Madrid ganó 101,8 millones en la última Champions, sólo un 4% del total del dinero repartido por UEFA

El Real Madrid se embolsó esta pasada temporada de Champions League, la 24/25, 101,8 millones de euros, un 4% de los 2.467 millones de euros que repartió la competición, una cifra récord para el torneo que organiza la UEFA. El conjunto blanco fue uno de los siete clubes que logró superar la barrera de los nueve dígitos, aunque percibió una cuantía inferior de lo que atesoró el Barcelona, con ingresó 116,6 millones de euros, un 15% más.

El reparto global de la Champions League de la temporada 2024-2025 fue muy elevado, el mejor hasta la fecha, ya que fueron un total de 2.467 millones de euros los que repartió entre la totalidad de sus participantes. El Real Madrid se quedó en la séptima posición en cuanto a recaudación, con los mencionados 101,8 millones de euros. Fue solamente un 4% del total, en un reparto que aumenta en base a las victorias y empates conseguidos, así como las rondas que van superando cada club.

Es en estos términos donde se entiende el mayor reparto percibido por el Barcelona. El club culé recogió 116,6 millones de euros en la pasada Champions, un 15% más que el Real Madrid, gracias principalmente a superar una fase más, ya que llegaron a semifinales. En la pasada edición, el conjunto blanco fue apeado en los cuartos de final ante el Arsenal, tras perder 3-0 en Londres y luego 2-1 en el Santiago Bernabéu. Los culés se quedaron en semis, perdiendo ante el Inter tras empatar 3-3 en el Camp Nou y perder en San Siro por 4-3, ya en la prórroga.

El incremento de los ingresos que reparte de la UEFA son del 19%, tal y como apuntan en 2Playbook. El Atlético de Madrid fue otro de los clubes españoles que acabó bien parado la competición en términos económicos, cayendo en octavos ante el propio Real Madrid. Los colchoneros recibieron 84,9 millones de euros por su participación en la Champions League, una cuantía más que ostensible en comparación con el siguiente en la lista, un Girona que recaudó 29,9 millones de euros pese a que fue de los últimos en la fase de liguilla.

La suma de las cuatro cuantías que percibieron los clubes españoles asciende hasta los 333,2 millones de euros por parte de la UEFA, una cifra a la que hay que añadirle 5 millones de euros extra por la conquista de la Supercopa de Europa por parte del Real Madrid.

El PSG, el mejor parado

Salir campeón de Europa le reportó al Paris Saint Germain la mejor porción del pastel que repartió esta Champions League. La primera Orejona de los parisino se tradujo también en una cartera de 144,4 millones de euros, 25 de ellos por vencer en la final al Inter de Milán. Una cuantía que para cualquier club francés es inabarcable, sin ir más lejos el total que reparte la Ligue 1 ni llega a esa cantidad…

El segundo en esta lista fue el subcampeón, el Inter de Milán. El club italiano percibió 136,6 millones de euros tras completar unas grandísima competición europea, siendo el verdugo del Barça en las semifinales. El tercero es el Arsenal, otro de los clubes que mejores resultados ofreció. Los gunners se llevaron un pellizco de 117 millones, un pelín superior a lo que ingresó el Barça, quinto en premios recibidos.

Entre los culés y el Real Madrid estuvieron los dos clubes alemanes entre los mejores. El Bayern de Múnich recogió 105,9 millones de euros en esta pasada Champions League mientras que el Borussia Dortmund sumó a sus arcas 102,2 millones de euros.