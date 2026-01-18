José Mourinho volvió a ser preguntado este sábado por un posible regreso al Real Madrid como entrenador. El técnico del Benfica fue cuestionado por ese asunto tras la victoria de su equipo contra el Río Ave por 0-2 y su respuesta, marca de la casa, da largas a ese pensamiento de algunos madridistas que desean la vuelta del portugués.

«No cuenten conmigo para las telenovelas. Hay buenas telenovelas, pero son muy largas, te pierdes uno o dos capítulos y luego pierdes el hilo. No cuenten conmigo porque no veo telenovelas», zanjó Mourinho, cuya etapa en el Real Madrid terminó en 2013. El motivo de la pregunta ha sido la revolución en el banquillo llevada a cabo esta semana por el club blanco.

Álvaro Arbeloa ha sustituido a Xabi Alonso y, en principio, continuará hasta el término de la temporada. Pero hay un sector madridista que aún guarda un gran recuerdo del luso y la posibilidad de regreso, por mínima que sea, está siendo abordada incluso por la prensa. De ahí que Mourinho fuese cuestionado por si volvería a entrenar al Real Madrid.

Mourinho llegó al Benfica con la temporada ya comenzada, sustituyendo a Bruno Lage y tras ser despedido del Fenerbahce al no clasificarlo para la Champions League. El equipo portugués está tercero en liga, siete puntos por debajo del líder, el Oporto, mientras que en la Copa de Europa marcha vigesimoquinto, es decir, con opciones claras de meterse en puestos de repesca.

Mourinho y Madrid, cara a cara

De hecho, Mourinho se la jugará en el Benfica el próximo 28 de enero en su reencuentro en partido oficial con el Real Madrid 13 años después. Desde que el luso se marchó de Valdebebas ninguno de sus equipos se ha medido en el terreno de juego con los blancos, por lo que el show está asegurado en Da Luz (Lisboa) entre el portugués y los de Arbeloa.