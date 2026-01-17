Asencio: «En Albacete ocurrió algo que no debería haber pasado y nos sentíamos en deuda con la afición»

Raúl Asencio se ha pronunciado después del partido entre el Real Madrid y el Levante, en el que el conjunto blanco se reencontró con la victoria, bajo la bronca de una afición cansada del mal rendimiento de sus jugadores. El central ha sido autocrítico con lo sucedido en el Carlos Belmonte en Copa del Rey, donde cayeron eliminados ante un Albacete de Segunda División. «El otro día en Albacete ocurrió algo que no debería haber pasado y nos sentíamos culpables, nos sentíamos en deuda con toda la afición», ha dicho el canterano del conjunto blanco.

«Hoy era un día muy importante delante de nuestra afición. Todos queríamos darle la vuelta a la situación que estábamos viviendo», ha comenzado diciendo el futbolista del Real Madrid. Asencio ha hablado sobre el encuentro ante el Levante, destacando que el equipo «ha dado buena imagen», incidiendo sobre todo en la segunda parte que han hecho, que considera que «es el camino a seguir».

Lo cierto es que al descanso, el Bernabéu despidió al equipo con una pañolada que no se recordaba en décadas, puesto que durante la primera parte no fueron capaces ya no de marcar, sino de generar peligro ante el penúltimo clasificado de la Liga. Asencio reveló qué es lo que ha sucedido en el descanso para que se haya producido el cambio en la segunda parte: «Hemos hablado, hemos llegado a una reflexión común. Es importante la opinión común, la opinión del míster».

También ha hablado sobre qué es lo que quiere Arbeloa del equipo. Aunque todavía es pronto para que la mano del nuevo técnico se deje notar, el central del conjunto blanco ha señalado qué quiere el salmantino de ellos, en unas declaraciones a Real Madrid TV: «Nos pide que disfrutemos, queremos ser protagonistas, dominar y fijarnos en nosotros y no en el rival. Poco a poco vamos a llegar a buen puerto».

Por último, habló sobre su gol. El futbolista del Real Madrid marcó el segundo y último gol del partido, con el que se confirmaba la victoria de los blancos en esta jornada 20, ante el Levante. Es el segundo gol consecutivo que el defensa canario marca en el Bernabéu. «Le estoy cogiendo el gusto. Siempre he dicho que el calor de la afición lo noto día a día, en el Bernabéu, fuera, en la calle, en redes sociales… y ojalá sea así durante mucho tiempo», ha explicado.