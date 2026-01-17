Mbappé evitó que la bronca fuese monumental. El francés, que forzó para jugar contra el Levante, provocó en la segunda mitad un penalti que él mismo transformó para abrir el marcador. Un gol muy importante para un Real Madrid que había firmado una primera parte para olvidar.

La presencia del galo es capital en un Real Madrid que depende de sus goles para sobrevivir en el día a día. Mbappé ya suma 19 goles en los 19 partidos que ha disputado en la Liga, mientras que ha hecho 30 dianas en 26 partidos sumando todas las competiciones. Unos números que demuestran la dependencia que tiene este equipo de este jugador.

Una bronca sin precedentes

Y el madridismo dijo basta. Dijo que no aguantaba más. Que estaba cansado de un equipo que lleva demasiado tiempo sin darles una alegría. Por todo esto, el duelo contra el Levante pasará a la historia como el de la bronca. Ni los más viejos del lugar recordaban tanto enfado de la grada contra los jugadores del Real Madrid.

La bronca comenzó en la calle, cuando aficionados del Real Madrid silbaron al equipo a su llegada al Bernabéu. Después, cuando saltaron a calentar, comenzó la pitada. Algo sin precedentes. Pero el momento álgido llegó con las alineaciones, ya que, mientras en la megafonía del coliseo madridista sonaba el nombre de los titulares, los decibelios aumentaban en la grada. Bellingham y Vinicius fueron los más abroncados, mientras que el respetable indultó a Arbeloa, que poca culpa tiene; a Gonzalo, que es uno de los suyos; y a Mbappé, a quien poco más se le puede decir.

La pitada se mantuvo incluso cuando sonaba el himno de la Décima, algo nunca antes visto. Mientras tanto, pañuelos también se dejaron ver por el graderío en señal de protesta. Cuando la pelota echó a rodar, se mantuvieron los pitidos. Especialmente duros fueron con Vinicius y Bellingham, aunque casi todos los jugadores fueron abroncados.

Cumpleaños y debut de Arbeloa

En el día de su 43 cumpleaños, Arbeloa se estrenó como entrenador del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Como técnico del primer equipo debutó el pasado miércoles en la derrota copera contra el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey, pero su puesta de largo en casa fue contra el Levante, en un partido marcado por los pitos al equipo por parte de la afición, que se saldó con un triunfo muy importante para los madridistas.

Asencio sigue haciendo méritos

Raúl Asencio es de lo poco salvable del Real Madrid esta temporada. Si su Mundial de Clubes fue para olvidar, el resurgir del canterano está siendo notable. Tendrá sus fallos, pero siempre intenta sumar. Contra el Levante hizo su segundo gol como madridista tras rematar de cabeza un gran córner sacado por Arda Güler.

Las notas del Real Madrid