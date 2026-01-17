Kylian Mbappé acudió al rescate del Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Levante en la jornada 20 de la Liga en el minuto 58 marcando el 1-0 después de provocar un penalti y marcarlo él mismo desde los once metros. Dela, el defensa rival, picó en su regate dentro del área. Y en el penalti engañó al portero rival con mucha facilidad. Asencio hizo el segundo poco después a la salida de un córner.

El partido del Real Madrid ante el Levante no fue nada agradable. El madridismo recibió a su equipo con una sonora pitada, y en el descanso, tras una muy mala primera parte del equipo, la bronca de la afición subió de tono. El partido en ataque del equipo blanco estaba siendo casi inofensivo.

Hasta que Kylian Mbappé se fabricó él mismo la jugada del primer gol del partido. Internó en el área rival por el costado izquierdo y Dela picó en su regate. Lo derribó de manera muy clara y el colegiado pitó penalti. Fue revisado por el VAR, pero era claro. Lo tiró el delantero galo, que engañando al portero, no falló. Remate suave al fondo de la red y 1-0 a favor de los de Arbeloa. Y es que tuvo que regresar Mbappé de su lesión para rescatar a un Madrid cojo.

Pocos minutos después, en el 65, el Real Madrid hizo el 2-0 para sentenciar el partido. Lo marcó Asencio de cabeza a la salida de un córner. Un golazo del canterano madridista que lo celebró con gran euforia para amarrar los tres puntos en un partido complicado.