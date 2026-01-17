¡Mbappé da el susto en el calentamiento tras sufrir el pisotón de Huijsen!

Kylian Mbappé dio el susto en el calentamiento del Real Madrid previo al encuentro contra el Levante. El delantero francés, que regresaba a la titularidad en el primer partido de Arbeloa como entrenador del conjunto blanco en el estadio Santiago Bernabéu, sufrió dos golpes en el tobillo derecho durante el calentamiento, primero de Álvaro Carreras y más tarde de Dean Huijsen, y fue atendido durante más de dos minutos por los médicos del Real Madrid.

Sin embargo, el galo, tras ser tratado por los médicos, pudo seguir calentando, terminando con disparos a portería. Mbappé, en un rondo de calentamiento, recibió un golpe de Carreras y, tras cojear durante unos instantes, se reincorporó a la dinámica de sus compañeros, hasta que volvió a recibir un golpe de Huijsen en la misma zona, por lo que fue atendido por los doctores del Real Madrid.

Fueron varios de sus compañeros los que se interesaron por sus estado físico. Especialmente Carvajal y Ceballos, que estaban en el grupo de los suplentes. También se acercó más tarde David Alaba. Finalmente, parece que todo quedó en un gran susto.

Mbappé forzó para estar en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, donde jugó poco más de 15 minutos. Pero el galo no estaba totalmente recuperado de la dolencia que sufre en la rodilla izquierda. No pudo viajar a Albacete, donde los blancos firmaron un fracaso histórico al caer eliminados ante un equipo de Segunda División en los octavos de final de la Copa del Rey.