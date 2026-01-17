Más problemas para Arbeloa: Tchouaméni no estará contra el Villarreal por sanción

Baja muy sensible la que tendrá Álvaro Arbeloa el próximo sábado en La Cerámica, ya que no podrá contar con Tchouaméni en el centro del campo. El francés vio la quinta amarilla en Liga contra el Levante y tendrá que cumplir un partido de sanción que será contra el conjunto amarillo. El centrocampista fue amonestado tras cometer una dura falta sobre Carlos Álvarez.

Esta es la quinta amarilla que ve Tchouaméni en la Liga. Anteriormente, fue amonestado contra Espanyol, Villarreal, Getafe y Valencia. Pudo resistir el riesgo de suspensión desde el pasado 1 de noviembre, pero finalmente ha visto una amarilla que conlleva castigo. Sin duda, una baja muy sensible para Arbeloa.

Tchouaméni es un jugador capital en el centro del campo del Real Madrid. Un jugador que aporta orden y equilibrio en la medular madridista. Tampoco se puede olvidar que, cuando es necesario, puede retrasar su posición a la de central, donde suele cumplir a la perfección.

Hay que recordar que Tchouaméni es un jugador muy importante para todos los entrenadores que ha tenido desde que llegó al Real Madrid. Fue un fijo para Ancelotti, primero, y Xabi Alonso, después. Ahora, también es un pilar fundamental para un Arbeloa que vive sus primeros partidos como entrenador del primer equipo madridista.