Pitada en el Bernabéu: sólo se salvaron Gonzalo, Mbappé y Arbeloa

El Santiago Bernabéu mostró su enfado con los jugadores del Real Madrid en los prolegómenos del encuentro contra el Levante. Cuando el nombre de los futbolistas del equipo blanco sonó por la megafonía del estadio, los aficionados, enfadados y cansados por los últimos resultados, pitaron a todos los futbolistas salvo a dos: Gonzalo y Mbappé. También se salvó de la bronca Arbeloa, que poca culpa tiene.

La bronca fue a más mientras sonaba el himno de la Décima. Por primera vez, el Santiago Bernabéu silbó durante su propio himno. Al mismo tiempo, en la grada se empezaron a ver pañuelos y la bronca continuó cuando la pelota echó a rodar. Especialmente, las iras de la afición madridista se centraron en Vinicius Junior y Jude Bellingham, los más abroncados.

El Bernabéu tiene claro quiénes son los culpables: los jugadores. No hay más. El madridismo no apuntará a nadie más. Obviamente, tampoco a Arbeloa, que lleva menos de una semana al cargo de unos futbolistas que están manchando la imagen de una de las mayores instituciones deportivas del planeta.

Un madridismo cansado

Los aficionados del Real Madrid están enfadados con la actitud de unos jugadores que no han estado a la altura en los últimos tiempos. El madridista se ha cansado de vivir bochornos, algo que ya dura año y medio, y contra el Levante podrían decir basta.

Estos futbolistas fueron los que pidieron cinco días libres a Ancelotti el curso pasado en un parón de selecciones. Los que se enfadaron por tener que viajar un día antes a Bilbao. Los que no entrenaron tras ganar en San Mamés, a tres días de un partido contra el Celta en el Santiago Bernabéu que terminaron perdiendo. Los que tuvieron ocho días de vacaciones en Navidad y no quisieron trabajar el 1 de enero. Los mismos que han hecho el ridículo en el Carlos Belmonte. Sin olvidar las faltas de respeto a sus técnicos, especialmente a un Xabi Alonso que ha tenido que tragar saliva en varias ocasiones, mientras la directiva blanca no ha mostrado todo el apoyo que, posiblemente, debería haberle dado al donostiarra.

Los culpables son los jugadores y la mala gestión de Xabi Alonso, y en el club lo saben. El principal problema es cómo van a querer atajarlo, si es que aún es posible hacerlo. Es cierto que la plantilla tiene carencias y falta de calidad, pero este equipo debe ganar a la mayoría de sus rivales. Los jugadores están en la diana y el siguiente paso será enfrentarse a un Santiago Bernabéu que les espera con ganas de mostrar su disconformidad.