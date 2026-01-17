Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Levante

El Real Madrid ganó al Levante en un partido muy bronco en el Bernabéu por la reacción del Santiago Bernabéu, muy crítico con su equipo. Pese a todo el ambiente crítico, el conjunto blanco se pone a un punto del Barcelona en la clasificación de la Liga, aunque el Real Madrid tiene un partido más jugado que los culés.

Los goles de Mbappé, de penalti, y Asencio, en un cabezazo a la salida de un córner, dieron tres puntos clave al Real Madrid no ya por la clasificación en la Liga, que también, sino por la situación que se vivió en el Bernabéu, con los aficionados muy críticos contra sus jugadores. Dos de los jugadores que se salvaron de la bronca fueron los autores de los goles de la victoria ante el Levante.

Así, y tras 20 partidos disputados (este sábado el Real Madrid iniciaba la segunda vuelta), el equipo blanco se va a los 48 puntos. Es uno menos que el Barcelona, que este domingo jugará ante la Real Sociedad su encuentro de esta jornada en Anoeta. Por detrás del Real Madrid está el Villarreal, a siete puntos, con dos partidos jugados menos y la próxima jornada se medirán entre ellos en el estadio de La Cerámica.

Tras el batacazo tremendo en Albacete, el Real Madrid regresó al Bernabéu en el que fue también el primer partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del equipo blanco en Liga y en el Bernabéu. Lo hizo con una gran bronca por parte de su afición, pero llevándose tres puntos importantes para estar a tan sólo uno del Barcelona, aunque los de Flick tienen un partido menos jugado.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 49 puntos Real Madrid – 48* Villarreal – 41** Atlético de Madrid – 38 Espanyol – 34* Betis – 29 Celta de Vigo – 29 Athletic Club – 24 Girona – 24* Elche – 23 Rayo Vallecano – 22 Real Sociedad – 21 Getafe – 21 Sevilla – 20 Osasuna – 19 Alavés – 19 Mallorca – 18 Valencia – 17 Levante – 14* Real Oviedo – 13

*Real Madrid, Espanyol, Girona y Levante tienen un partido más que el resto al haber disputado ya sus encuentros de la jornada 20.

**El Villarreal tiene dos encuentros menos disputados.

Resultados de la 20ª jornada

Espanyol 0-2 Girona

Real Madrid 2-0 Levante

Quedan por disputarse: