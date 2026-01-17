Arbeloa: «Respeto a la afición, pero Vinicius es uno de los nuestros y lo será durante mucho tiempo»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Levante en el Santiago Bernabéu. Mbappé y Arda Güler hicieron los tantos de los blancos. El duelo estuvo marcado por la bronca que el coliseo madridista echó a sus jugadores durante todo el partido después de los malos resultados.

Arbeloa comenzó analizando la bronca a sus jugadores: «Siempre he respetado al Bernabéu. También me han silbado mucho. La exigencia también nos hace grandes. Hay que tomársela bien, ya que saben que podemos dar mucho más para estar a la altura del Real Madrid. Nada que reprochar a la afición».

«Me ha gustado que todos los jugadores hayan querido el balón. He tenido once valientes. Han sabido la responsabilidad que teníamos en el partido de hoy. Para jugar en este equipo hacen falta muchas condiciones técnicas y tácticas, pero sobre todo mentalidad y corazón», añadió.

Sobre la pitada a Vinicius, comentó lo siguiente: «Es muy claro como entrenador del Real Madrid. Lo único que voy a trabajar es por tener al mejor Vinicius y voy a exigir a sus compañeros que le busquen, porque es uno de los mejores del mundo. Refleja lo que es un jugador del Real Madrid. Lo intenta, tiene carácter y defiende el escudo. Lo que ha hecho no lo han hecho muchos jugadores y estoy muy orgulloso de ser su entrenador. Es uno de los nuestros y lo será durante mucho tiempo. Está bien, como todos. Contentos por la victoria y centrados en mejorar, como todos».

«Sabíamos de la dificultad del partido porque no era fácil; veníamos de una semana complicada. Necesitábamos jugadores con mucha responsabilidad. Vamos a tener que trabajar mucho los partidos y hay que hacer las cosas mucho mejor de lo que hicimos en la segunda mitad. Vamos a tener que trabajar, desgastar a los rivales y que aparezcan más espacios. Nos viene bien ganar y saber que hay que hacer muchas cosas mejor», aseguró.

«Va a ser muy importante. Viene de un gran esfuerzo en Albacete. Va a tener muchos minutos, ya que es un talento especial. Como todos los jugadores, está destinado a tener grandes noches aquí», comentó sobre el partido de Arda Güler.

«No me ha sorprendido porque sé todo lo que tenemos, pero es verdad que es la primera vez que hago ese recorrido y sientes lo que es el Real Madrid. Me siento orgulloso de pertenecer a este club y ver las 15 Copas de Europa te permite entender la magnitud del club», comentó sobre su recorrido hacia el vestuario al llegar.

Sobre la pitada a Bellingham, explicó lo siguiente: «Le he visto muy bien. De cerca todavía es mejor. Es muy joven, pero tiene experiencia, madurez y liderazgo. Asume la responsabilidad y no se esconde. Ha corrido una barbaridad. Es uno de los líderes».

«El puesto más exigente es el de central. Hay que darle minutos y confianza. Es imposible si no se siente bien. Vamos a seguir trabajando. Muchas veces nos olvidamos de dónde vienen, de su edad y de la exigencia», comentó sobre Dean Huijse,

«Viene con la rodilla tocada. Cualquier otro se podría haber echado atrás. Ha demostrado que es un líder. Lo primero que hizo fue tumbarme en el suelo y casi me dio, que está bien para darme la bienvenida. Verle lo que es capaz de hacer con el balón me lo llevaré para toda la vida. Es un líder y que le aguante mucho la rodilla, porque le vamos a necesitar. Cuando está en el campo uno está feliz», comentó sobre Mbappé.

«Los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid. A mí no me van a engañar. Es una suerte tener al mejor presidente de la historia del club junto a Bernabéu», finalizó.