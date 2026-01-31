Asombro en la F1 y en Aston Martin con el coche de Newey para Alonso: «Está en otro nivel»

El asombro en la Fórmula 1 y también en Aston Martin con el primer monoplaza diseñado por Adrian Newey en la escudería británica es máximo. Desde que el AMR26 salió a pista el pasado jueves con Lance Stroll a bordo en el circuito de Montmeló todo el mundo fue consciente de la agresividad del ingeniero más laureado de la historia a la hora de crear el coche. Y tras las 61 vueltas de Fernando Alonso en el último día de test la expectación por seguir viéndole correr con su nuevo monoplaza no hace más que crecer.

El asturiano fue testigo por primera vez en su carrera de lo que es pilotar un monoplaza con el sello de Newey. Y este AMR26 es radical y un concepto que lleva claramente a la ilusión. El ex ingeniero de Red Bull asumió todo el riesgo con el cambio de reglamento y ahora todos en Aston Martin esperan que dé sus frutos en el Mundial de F1 2026.

Pero ese deseo también está en ciertas voces del paddock, como por ejemplo el ex piloto Martin Brundle. El inglés destacó la complejidad de los diseños de su compatriota: «Los coches de Adrian coches suelen ser bastante homogéneos en su hermosa y amplia circulación de aire, eso se ve a menudo. No parece tener tantas piezas colgando de sus coches como otros».

«El pontón tiene un corte inferior muy marcado y hemos visto diferentes interpretaciones en pontones y alerones delanteros en general, como era de esperar con esta nueva normativa», describió Brundle, que contempla la posibilidad de que el AMR26 se convierta en un avión, algo que ansía Alonso para volver a luchar por podios y victorias este año.

La F1 alucina con Newey

«Tendremos que esperar, pero seguro que Adrian tiene un plan para maximizar este reglamento. Esperemos que lo haya logrado y que el coche vuele. También es famoso por no querer acelerar las cosas, así que cuando el coche se retrasó, no me sorprendió en absoluto, la verdad, porque Adrian lo lleva al límite, como siempre lo ha hecho, porque quiere el máximo tiempo de desarrollo y comprensión de esas piezas», explicó.

Además, Brundle hizo énfasis en el poder de Newey en todo el organigrama de Aston Martin: «Hoy en día, no tiene el control de un Christian Horner, un Patrick Head o quien sea. Él está al mando de todo, pero si todo sale bien, como siempre, se puede decir que lo ha hecho de maravilla. Ha esperado hasta el último minuto antes de comprometerse. Ya veremos, no lo sabemos, pero supongo que ese coche será bastante aprovechable durante todo el año».

Newey asumió la dirección técnica y del equipo tras el traslado de Andy Cowell al área de motores. Pero alguien muy cercano al británico como es el líder de fabricación en Aston Martin, Neil Zambardi-Christie, encarna el optimismo de los de Silverstone tras descubrir al mundo el ‘monstruo’ que venían confeccionando durante los últimos meses.

Así lo reflejaba su mensaje publicado a través de la web de búsqueda de empleo Linkedin: «El AMR26 es mi 25º coche de F1 construido, pero mi primer coche Newey. A lo largo de los años ha habido coches geniales (y un par de sorpresas), pero este está en otro nivel».

Silverstone se vuelca con Alonso

«El diseño y la atención al detalle son increíbles, pero lo que resulta aún más impresionante es la forma en que todo el equipo ha superado los retos creados por los diseños y los plazos implicados. Cada miembro del personal ha participado en esto, desde los limpiadores de fábrica hasta los directores técnicos, porque es un esfuerzo de equipo y todos deberían estar orgullosos de lo que hemos creado», añadió.

«Mucha gente ha trabajado horas locas durante meses para llegar hasta aquí y la carga que tienen ellos, sus familias y seres queridos se subestima enormemente, pero su compromiso, dedicación y puro trabajo duro es lo que nos ha llevado hasta aquí, así que merecen mucho más crédito del que probablemente jamás recibirán. Pero es un gran agradecimiento de mi parte a todos mis colegas. Un esfuerzo de equipo fantástico del que me enorgullece formar parte. El tiempo dirá si es bueno, pero si va tan rápido como parece, podríamos tener un buen año», remarcó.