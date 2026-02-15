El exigente maratón al que se expone Alcaraz en Doha: todo el torneo sin descanso

Alcaraz ya se entrena y mira a Doha, el siguiente objetivo en su hoja de ruta tenística de 2026. Tras tocar la gloria en Melbourne -se convirtió en el tenista más joven de la historia en ganar todos los Grand Slams- decidió poner un punto y seguido para descansar. Se bajó del ATP 500 indoor de Róterdam, donde defendía su corona del curso pasado y trasladó el campamento base a su Murcia natal. Familia, amigos y tenis. Según ha podido saber OKDIARIO, Alcaraz se ejercita en Doha desde el pasado sábado.

Su debut, ante Rinderknech, se espera que sea el próximo martes 17, lo cual deja un horizonte sin descanso a Carlitos. Cabe mencionar que el torneo abarca desde el lunes 16 hasta el sábado 21 de febrero con la disputa de la final. El hecho de debutar el martes en lugar del lunes, como el curso pasado, obliga a Alcaraz a jugar sin descanso durante cinco días en caso de alcanzar la final en Doha.

El hipotético camino de Alcaraz hacia la final, donde presumiblemente se enfrentaría a Sinner, no es un camino de rosas. En la siguiente ronda le esperaría Valentin Royer o un rival de la previa -miércoles 18-, en cuartos -jueves 19- el potente Khachanov, ya en semifinales -viernes 20-Medvedev o el bicampeón del torneo Andrey Rublev y la hipotética final con Sinner el sábado 21. Cinco días sin descanso para Alcaraz en Doha.

Alcaraz llega liberado a Doha

Cuando la derecha de Djokovic se fue larga, todo tuvo sentido para Alcaraz. Se dejó caer sobre la Rod Laver y quedó tendido con los brazos abiertos. Carlitos llevaba dibujando en su mente este éxito cada inicio de temporada y ahí lo tiene, a la quinta. En el momento más necesario para no perder confianza en sí mismo. Tras su abrupta ruptura con Juan Carlos Ferrero y con Samu López como su entrenador principal. La incógnita estaba servida.

Apostó Alcaraz por Samu y va hasta el final con él. «Es de los mejores entrenadores, si no el mejor», ha asegurado mientras su estancia en Australia. Las dudas sobre su rendimiento inmediato al contar con nuevo entrenador no se hicieron esperar. La opinión pública, gran desconocida del conocimiento de Samu López, uno de los que mejor conoce el circuito, cargó severamente. La de Samu es una carrera labrada en la sombra con gran dedicación. Las hipótesis sobre Carlitos centraban debates y copaban focos mediáticos. De ellos también se ha liberado Alcaraz con su triunfo en Melbourne.

«Me acuerdo de la gente que ha dicho que no lo iba a conseguir, que pensaba que iba a venir a Australia y no iba a pasar de cuartos y no jugar un buen tenis. Me acuerdo de esa gente, parece irónico. Me tengo que acordar de mi gente, pero esa mentalidad me acompaña ahora. He venido aquí no para decirle a todo el mundo que soy capaz, sino para demostrármelo a mí mismo. He venido con ilusión y eso es con lo que debería quedarme, pero lo primero que se me ha venido a la cabeza es eso», aseguró ya con el trofeo entre sus manos.