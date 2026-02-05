Menosprecio del ex entrenador de Federer a Alcaraz: «¿Ganar 7 Grand Slams con 22 años? Ahora es más fácil»

Cuando la derecha de Djokovic se fue larga, todo tuvo sentido para Alcaraz. Se dejó caer sobre la Rod Laver y quedó tendido con los brazos abiertos. Carlitos, que llevaba dibujando en su mente este éxito cada inicio de temporada, ahí lo tenía, a la quinta. En el momento más necesario para no perder confianza en sí mismo tras su abrupta ruptura con Juan Carlos Ferrero y el ascenso de Samu López como su entrenador principal. La incógnita, para los que la veían servida, quedó despejada.

Alcaraz se convirtió en el tenista más joven de siempre en conseguir los cuatro Grand Slam. Sonrío dentro de la pista porque sonrío fuera. Lo primero no ocurre sin lo segundo. Sin embargo, los hay quienes llevan la contraria a los hechos y restan mérito a lo conseguido por el tenista murciano. Con el triunfo en el Open de Australia, Alcaraz suma siete Grand Slams a los 22 años, algo histórico aunque sencillo a juicio de Ivan Ljubicic, ex entrenador de Roger Federer.

«Lo que Federer, Djokovic y Nadal hicieron ganando 20 Grand Slam o más, quizás haga que ahora sea más fácil ganar siete a los 22 años. En aquel momento, el referente era Pete Sampras, así que cuando llegó a los 14 nos dijimos ‘tengo que hacerlo’. Hoy el objetivo es diferente, ahora el objetivo es llegar a 25, así que todavía está lejos», inició Ljubicic, situando al máximo ganador de Grand Slams de la época como medidor.

«Desde un punto de vista mental, te dices a ti mismo. ‘Está bien, 7 no es una cifra increíble porque tengo que llegar a los 25’. Sería muy diferente ganar 7 y tener el objetivo de llegar a 10. En mi opinión, mentalmente es más fácil ganar siete Grand Slams ahora, que no para un Borg que ganó siete cuando era muy joven», finalizó el ex entrenador de Federer en declaraciones a Tennis World Italia.

Alcaraz, de Melbourne a Doha sin pasar por Róterdam

Carlos Alcaraz no estará en Róterdam. Después de la conquista histórica del Open de Australia tras vencer a Novak Djokovic, el español ha confirmado su baja en Países Bajos la próxima semana y no defenderá el título que ganó el año pasado. Una decisión tomada a raíz del fuerte esfuerzo en Melbourne para tomarse unos días de descanso pensando en Doha.

«No defenderá su título en Róterdam. El campeón del Abierto de Australia concluyó que, tras el esfuerzo de las últimas dos semanas, necesita más tiempo para volver a la acción. Le deseamos a Carlos una pronta recuperación», explicó la organización del torneo.