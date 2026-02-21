Muere un trabajador de ADIF en Calatayud cuando revisaba la seguridad de la línea del AVE Madrid-Barcelona

Un hombre de unos 60 años, trabajador de una subcontrata de Adif, ha fallecido este sábado en la estación de AVE de Calatayud (Zaragoza) en un deceso que se investiga como posible accidente laboral. El suceso se ha producido a primera hora de este sábado, sobre las 6:00 horas, cuando el hombre, integrante de una brigada de mantenimiento de la empresa Azvi, encargada de labores de mantenimiento en la línea de AVE Madrid-Barcelona, manejaba una máquina de gran tonelaje y se ha desplomado. A falta del resultado de la autopsia, se baraja un paro cardíaco, un golpe o una descarga eléctrica al intentar reparar la maquinaria con la que trabajaba.

Una máquina «con movimiento extraño»

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha trasladado en nombre del sindicato sus condolencias y solidaridad con la familia y compañeros del fallecido.

Según ha explicado, “la máquina ha hecho un movimiento extraño”, extremo que ahora deberá analizarse para esclarecer si ese comportamiento fue consecuencia del propio fallecimiento del trabajador o si, por el contrario, se produjo antes y pudo tener relación con lo sucedido.

La maquinaria ha quedado precintada para facilitar la investigación y la recopilación de pruebas.

A la espera de la autopsia

Aunque el fallecimiento se investiga inicialmente como accidente laboral —al haberse producido dentro de la jornada de trabajo—, será la autopsia la que determine la causa concreta de la muerte.

Tal y como ha apuntado Clarimón, si se confirmara que el trabajador sufrió un infarto se trataría de un accidente laboral no traumático. En cambio, si la muerte se debiera a un golpe, descarga eléctrica u otro factor externo vinculado a la actividad, se consideraría un accidente traumático.

Tercera muerte laboral en 72 horas

Desde el sindicato han lamentado que este caso podría convertirse en el tercer fallecimiento en el trabajo en Aragón en apenas 72 horas, tras varios meses sin registrar siniestros mortales en el ámbito laboral.

«Después de meses sin malas noticias, ahora de repente tres», ha señalado el responsable de Salud Laboral de CCOO Aragón, quien ha insistido en la necesidad de extremar las medidas de prevención y seguridad en el entorno laboral.