Adif da por reparada la línea Madrid-Sevilla tras el accidente de Adamuz: las operadoras decidirán si circulan

El gestor ferroviario Adif ha finalizado los trabajos de reparación de la infraestructura dañada en Adamuz (Córdoba) tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero, que provocó la muerte de 46 personas y obligó a suspender el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Las vías ya se encuentran a disposición de las operadoras, Renfe, Ouigo e Iryo, para llevar a cabo las pruebas necesarias con el objetivo de reanudar el servicio comercial «próximamente». Adif da así por reparada la línea Madrid-Sevilla tras el accidente de Adamuz: las operadoras decidirán si circulan mañana. Las operadoras deberán llevar a cabo las pruebas oportunas con el objetivo de reanudar el servicio comercial de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Este anuncio se ha producido horas después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya señalado que la línea podría retomar operaciones entre este martes y miércoles.

La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha estado suspendida desde hace casi un mes debido al accidente en Adamuz. La línea Madrid-Málaga continúa interrumpida en el tramo Málaga-Antequera por un desprendimiento de piedras y tierra en Álora, por lo que la reanudación de la ruta completa Madrid-Málaga todavía no es posible.

En la tarde del domingo 18 de enero, dos trenes han descarrilado en el término municipal de Adamuz (Córdoba). El primer siniestro afectó al tren Iryo 6189, que cubría el trayecto Málaga-Madrid Puerta de Atocha. El convoy descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz, lo que provocó que varios vagones invadieran la vía contigua. En ese preciso momento circulaba por la vía paralela el tren Alvia 2384, que realizaba el recorrido Madrid Puerta de Atocha-Huelva. Como consecuencia de la invasión, este segundo convoy también descarriló, agravando el alcance de la tragedia.

Reapertura parcial línea Madrid-Sevilla

La línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla podrá reabrirse parcialmente, con paradas en Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Córdoba y Córdoba, que hasta ahora permanecían inaccesibles.

Tramo Madrid-Málaga sigue suspendido

Aunque la infraestructura de Adamuz está reparada, el tramo Madrid-Málaga continúa interrumpido entre Málaga y Antequera debido a un desprendimiento de piedras y tierra en Álora. Por ello, la línea completa Madrid-Málaga aún no puede reabrirse.

Billetes y disponibilidad de trenes

Las operadoras Renfe, Ouigo e Iryo ya han puesto a la venta billetes para la línea Madrid-Sevilla, aunque la disponibilidad depende del resultado de las pruebas de seguridad: