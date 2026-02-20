La circulación de trenes entre Bilbao y Santander ha sufrido retrasos y cancelaciones durante esta mañana porque Adif ha tenido que interrumpir la circulación de trenes tras encontrarse una granada de mano en un túnel.

En concreto, este artefacto explosivo se ha encontrado en el túnel de La Escrita, que se encuentra en la localidad vizcaína de Karrantza, en un tramo que es limítrofe con Cantabria. En consecuencia, tras el descubrimiento se ha desplazado al lugar la Unidad de desactivación de explosivos de la Ertzaintza para neutralizar la granada de mano. Finalmente, según han indicado fuentes de la Ertzaintza a OKDIARIO, este artefacto se ha retirado sobre las 07:20 horas y después se ha podido restablecer la circulación.

El artefacto habría sido encontrado en torno a las 04:20 horas por empleados que estaban haciendo una inspección del recorrido de los trenes. En este caso, se trataría de una granada de mano antigua, por lo que las fuentes consultadas consideran que «este artefacto probablemente ha aparecido espontáneamente y no hay indicios de que nadie lo haya colocado ahí». Así, la principal hipótesis es que se habría desenterrado y por eso ha aparecido.

No obstante, las autoridades continúan investigando cómo llegó el artefacto al interior del túnel y si se trata de un explosivo activo o inerte.

Por tanto, como medida de seguridad tras conocerse la presencia del artefacto se procedió a acordonar la zona mientras se analiza la granada. Este protocolo de seguridad ha obligado a paralizar el tráfico de trenes hasta que se garantizara que no existe riesgo para pasajeros ni trabajadores.

De esta forma, el primer tren que se ha visto afectado por la interrupción del servicio ha sido el transporte que tenía previsto su salida desde Bilbao a las 8 y 30 minutos de la mañana.

En diciembre apareció una granada de la Guerra civil

Hay que destacar que no es la primera vez que ocurre algo similar en la circulación entre Bilbao-Santander, ya que como informó El Correo en diciembre de 2025, también se encontró en este recorrido otra granada en el mismo túnel de La Escrita.

En esta ocasión, durante el 18 de diciembre, el incidente obligó a cortar la circulación entre las 15:30 horas y las 17:40 horas. Asimismo, al igual que en el suceso que se ha producido este viernes, 20 de febrero, el hallazgo ha sido totalmente casual y se trataría de una granada de la Guerra Civil.