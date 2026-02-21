Jorge Rey da la razón a la AEMET y confirma lo que llega a España en horas: «Dorsal africana»

Confirma Jorge Rey lo que la AEMET predice para dentro de unas horas, llega una dorsal africana en estos días en los que todo puede ser posible. Podemos pensar en empezar a preparar una serie de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver en estas próximas jornadas.

Parece que dejaremos atrás un invierno que se ha convertido en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Tocará empezar a ver llegar este tipo de tiempo más típico de una primavera que de un invierno que parece que no quiere abandonarnos cuando faltan unos días para entrar en el mes de marzo. Es momento de conocer qué es lo que pasa con una dorsal africana que amenaza gran parte del territorio en estos días de fin de semana.

Jorge Rey confirma lo que llega a España en horas

Lo que llega este fin de semana puede cambiarlo todo, será el momento de empezar a pensar en estos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En estas jornadas en las que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará.

España confirma lo que pasará en horas que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que la realidad, siempre puede acabar superando la ficción, que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Este experto en el tiempo que en su día predijo la llegada de Filomena, no ha dudado en darnos una serie de elementos que nos han dado más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que realmente podremos empezar a visualizar un destacado cambio de tendencia.

Confirma lo que llega a España en horas en este destacado cambio de tiempo que podría alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Después de un tren de borrascas que nos ha golpeado con fuerza lo que llega puede ser especialmente complicado de asumir.

La AEMET lanza un aviso ante la llegada de una dorsal africana

Una dorsal africana está llegando a nuestro país y lo hace de tal forma que deberemos empezar a prepararnos para lo peor, con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Un cambio de tendencia que puede hacernos cambiar de planes este fin de semana.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Un anticiclón ocupará toda la Península Ibérica y Baleares, extendiéndose hasta Canarias, con lo que se espera una estabilización meteorológica generalizada. Con esta situación no se prevén precipitaciones y se esperan cielos despejados o con algunas nubes altas. De madrugada, se esperan nubes bajas con algunas brumas y bancos de niebla en interiores del extremo norte, de la meseta norte y en litorales mediterráneos, y por la tarde algunas nubes bajas en Galicia. En Canarias, se esperan nubes bajas matinales en el norte de las islas, tendiendo a despejarse. Temperaturas en ascenso prácticamente generalizado, especialmente el de las máximas, que será notable en sistemas montañosos del nordeste. Las mínimas ascienden, excepto en Baleares y los extremos nordeste y noroeste, donde se esperan descensos débiles; puede darse algún ascenso notable en zonas altas del sureste. En Canarias, ascensos generalizados de las máximas, notable en Lanzarote y Fuerteventura, y ascensos de las mínimas en las islas occidentales, mientras que en las orientales se esperan descensos débiles. Heladas débiles en zonas de montaña, en la meseta norte y nordeste de la meseta sur».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas en ascenso notable (superior a 6 grados) en las montañas del nordeste y en las Canarias orientales. Calima en las Canarias orientales. Viento flojo de dirección variable en el interior peninsular, de flojo a moderado y dirección también variable con predominio de brisas en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo. Al principio, en el Bajo Ebro y el Ampurdán, soplará del noroeste. Levante moderado en el golfo de Cádiz y Alborán con alguna racha muy fuerte en el Estrecho. En Canarias, alisio moderado tendiendo a soplar del este».

Tocará empezar a pensar en este cambio que puede acabar siendo el que nos haga empezar a ver esta primavera que puede acabar siendo una realidad en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo esencial. Una novedad destacada que llega después de un invierno muy intenso.