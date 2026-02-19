Jorge Rey se adelanta a la AEMET y deja a todos sin palabras por lo que llega el domingo: una dorsal africana

Deja a todos sin palabras Jorge Rey por lo que llega el domingo, una terrible dorsal africana que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, podemos estar ante una serie de cambios que, pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a unos días de descanso. Podremos tener una sorpresa que nos obligada a sacar la manga corta del armario, de tal forma que tendremos que estar pendientes de un cielo que parece que nos guarda alguna que otra sorpresa.

Jorge Rey se vuelve a adelantar a la AEMET para decirnos qué es lo que nos espera en estos días en los que cada detalle cuenta, podremos estar pendientes de unas temperaturas que parece que aumentan por momentos. Será el momento de apostar claramente por estos cambios que, sin duda alguna, serán los que nos mantendrán en plena forma. Un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar de una manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un cambio de tendencia que puede ser clave que tengamos en mente para empezar a organizar el fin de semana.

Se adelanta Jorge Rey a la AEMET y deja a todos sin palabras

Deja a todos sin palabras lo que ha descubierto un Jorge Rey que parece que sabe mucho más de lo que nos imaginaríamos. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabará siendo lo que marcará estas fechas tan destacadas. Sin duda alguna, deberemos tener en mente esta situación que nos acompañará en estos días.

Los expertos de la AEMET lanzan sus alertas cuando en los mapas del tiempo confirman las peores de las situaciones posibles. Pero cuidado, este joven, Jorge Rey puede adelantarse a ellos con ese método de las Cabañuelas que ha sido capaz de conseguir hacer posible lo imposible.

Son tiempos de aprovechar cada uno de los detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más, de un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que parece que ya tiene fecha de llegada, este domingo, nos espera un cambio radical que puede cambiarlo todo. Los expertos ponen nombre propio a esta situación.

Una dorsal africana llegará a España

España se prepara para recibir una dorsal africana, un elemento que puede cambiarlo todo y sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días que tenemos por delante. Son días de aprovechar cada detalle que, sin duda alguna, tendremos en mente.

Tal y como nos explica en uno de sus vídeos virales, Jorge Rey, lo que llega domingo es un notable aumento de las temperaturas que nos llevará a unas cifras que tendremos que ver llegar a una velocidad que quizás nos acabe sorprendiendo.

De momento la AEMET hace una previsión del tiempo que nos aproxima a estos cambios: «El anticiclón situado frente a Portugal irá ganando terreno hacia el este, adentrándose en la Península y continuando la progresiva estabilización de la atmósfera. De todas maneras, aún quedará de madrugada inestabilidad en el Cantábrico oriental y Pirineos, por lo que allí los cielos estarán cubiertos con precipitaciones en la primera mitad del día, nevando con la cota en torno a 1000/1300 m; y permaneciendo muy nuboso o cubierto hasta la tarde el resto del extremo norte. En el resto de la Península y Baleares se esperan cielos poco nubosos y tendiendo a despejar a lo largo del día. En Canarias, nuboso en el norte de las islas tendiendo a despejarse a últimas horas y poco nuboso en el resto. Temperaturas máximas en ascenso prácticamente generalizado en la Península y Baleares salvo en el Ebro y los litorales mediterráneos, donde no se esperan cambios. El ascenso será notable en los sistemas montañosos, excepto en el Pirineo. Mínimas en descenso en general ligero en la Península y Baleares, excepto en el extremo nordeste, donde se pueden alternar ascensos y descensos puntuales. En Canarias, descensos ligeros en cumbres de las islas más montañosas. Heladas débiles en la meseta norte, nordeste de la sur y en zonas de montaña».

Con algunas alertas que hay que tener en consideración: «Viento flojo de dirección variable en el interior occidental de la Península y Alborán, y vientos de componente oeste y noroeste moderados en la mitad oriental en la primera mitad del día, tendiendo a amainar en la segunda; en el bajo Ebro, Pirineos y Baleares, el viento soplará del noroeste moderado con intervalos de fuerte y con rachas muy fuertes en la primera mitad, que pueden ser puntualmente huracanadas de madrugada en zonas altas del prelitoral mediterráneo, tendiendo a disminuir a partir del mediodía. Vientos moderados del norte tendiendo a sur en los litorales atlánticos y alisio moderado en Canarias. Rachas muy fuertes (superando 70 km/h) en la primera mitad del día en el bajo Ebro, Pirineos y Baleares, que pueden ser puntualmente huracanadas (superando 120 km/h) de madrugada en zonas altas del prelitoral mediterráneo. Ascenso notable de las máximas (superiores a 6 grados) en los sistemas montañosos peninsulares, excepto en el Pirineo».