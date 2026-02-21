Cielo despejado y temperaturas en descenso marcan el día en toda la provincia de Zaragoza, con heladas débiles en el sistema Ibérico. Las máximas, sin embargo, experimentarán un notable ascenso en esta misma área y en la ribera del Ebro. A medida que el viento del noroeste amaina, aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y ambiente fresco durante el día

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 16 grados y a medida que el sol asome tímidamente a las 07:50, la sensación térmica alcanzará su punto máximo, haciendo que el ambiente se sienta un poco más cálido. La humedad, que puede llegar a ser bastante alta, dará un toque pesado al aire, especialmente en las horas centrales del día.

Ya por la tarde, el viento soplará con suavidad desde el este, a unos 10 km/h, lo que permitirá disfrutar de un paseo sin demasiadas complicaciones. La luz del sol se mantendrá hasta las 18:43, brindando un buen rato para disfrutar del atardecer. Aunque no se prevén lluvias, el ambiente cargado puede hacer que algunos busquen refugio en la sombra. Así, la jornada se desarrollará con un tiempo agradable, ideal para disfrutar de la ciudad.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 1°C, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con una probabilidad de lluvia que podría sorprender a más de uno.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que alcanzarán los 17°C, pero la sensación térmica seguirá siendo baja debido a rachas de viento que superarán los 30 km/h. La humedad, que oscilará entre el 30% y el 90%, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda, ya que el tiempo puede cambiar en un instante.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 15 grados. Aunque se prevén algunas nubes, no se esperan lluvias ni vientos significativos, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la suavidad del tiempo invita a salir y aprovechar el entorno. Un buen momento para relajarse y disfrutar de la tranquilidad que ofrece la ciudad.