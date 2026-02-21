Un hombre de 61 años agrede al gestor de Vox en Vizcaya durante un acto público del partido en Bilbao

El gestor de Vox en Vizcaya, Félix Esteve, resultó herido este viernes tras sufrir una agresión por parte de un hombre que irrumpió en una carpa informativa instalada en la Gran Vía de Bilbao, profiriendo insultos y amenazas contra militantes y simpatizantes del partido, según se ha informado este sábado. El Departamento vasco de Seguridad ha confirmado que la Ertzaintza ha identificado al presunto agresor, un hombre de 61 años. El ataque se produjo sobre las 19:40 horas, cuando el individuo, «sin mediar palabra», se acercó a la mesa informativa en actitud violenta, con insultos y amenazas.

El agresor intentó golpear a uno de los presentes, pero Félix Esteve se interpuso para proteger a los militantes. Durante el forcejeo, Esteve recibió un puñetazo en el pecho, que le provocó una contusión fuerte, además de lesiones en manos y brazos, según ha informado Vox en un comunicado.

Atención médica y seguimiento

Tras el incidente, Esteve fue atendido en Urgencias del Hospital de Cruces, donde le trataron por el golpe en el torso y las heridas de diversa consideración. A pesar de la agresión, el gestor de Vox decidió continuar con el acto, que hasta ese momento se había desarrollado con normalidad.

Reacción de Vox

Vox ha anunciado que Félix Esteve denunciará los hechos ante las autoridades competentes en los próximos días. En el comunicado, la formación política denuncia que este tipo de agresiones «están íntimamente ligadas a la incitación a la violencia contra Vox» por parte de la mayoría de partidos vascos, incluso desde algunas administraciones públicas.

Esteve ha lamentado que el ambiente político caldeado en el País Vasco, especialmente por partidos como PNV y EH Bildu, hace que los actos de Vox necesiten protección policial constante. Si bien agradeció la labor de la Ertzaintza, señaló que en esta ocasión la actuación de los agentes no fue todo lo rápida y contundente que cabría esperar.

El ataque a la carpa informativa se enmarca en un clima de tensión política creciente en el País Vasco, donde Vox ha denunciado repetidamente actos de hostigamiento durante sus actividades públicas. Esteve subrayó que la agresión refleja una escalada de la violencia verbal y física contra su partido, que se ha intensificado en los últimos meses en varias ciudades vascas.

Este incidente vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en actos políticos y el respeto a la libertad de expresión, así como la responsabilidad de los partidos y administraciones públicas en no fomentar la confrontación.