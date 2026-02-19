Abascal sobre la expulsión de Ortega Smith: «La dirección manda y eso va a seguir siendo así»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha pronunciado este jueves sobre la suspensión de militancia a Javier Ortega Smith, y ha dicho que no teme a nada ni a nadie, que es la dirección del partido la que manda, y que «eso va a seguir siendo así».

«A nosotros no nos va a caber ninguna duda cuando tengamos que tomar decisiones internas y en la política española cuando lleguemos al poder. Y yo quiero que eso lo sepan todos los españoles», ha respondido a preguntas de los medios sobre la decisión cautelar respecto a Ortega Smith por «desacatar» una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que disponía su cese como portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid.

Durante su visita a la localidad de Peñafiel (Valladolid), en un acto encuadrado en la precampaña de las elecciones que se celebrarán en Castilla y León el próximo 15 de marzo, el líder de Vox ha argumentado que no son un partido que se mire al «ombligo permanentemente» y que les preocupa más la situación de los «españoles que no llegan al final de mes» que las cuestiones internas de partido.

Dicho esto, Abascal ha explicado que es la Asamblea de Vox la que elige a la dirección y que es éste órgano el que toma decisiones. «Es la dirección la que manda. Y eso va a seguir siendo así. Yo quiero que lo sepan todos», ha insistido.

En este contexto, y preguntado por si temen que Ortega Smith no entregue su acta, ha sido tajante. «No temo a nada ni a nadie», ha zanjado para ironizar sobre el ‘apellido’ de fundador de partido que, a su juicio, ponen los medios de comunicación. «Vox tiene más fundadores que afiliados. Ese debate es para ustedes. Creo que mi obligación es seguir adelante. Y mi obligación es seguir demostrando a los afiliados y a los votantes de Vox que somos un proyecto de futuro y que sigue creciendo. Y lo estoy demostrando», ha abundado.

Relación tensa con Vox

Ortega Smith, el que fuera uno de los fundadores del partido y durante años mano derecha de Santiago Abascal, ha ido perdiendo peso y presencia con el paso del tiempo. Su negativa a dejar la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid ha sido el detonante final, pero la historia viene de lejos.

El deterioro se hizo evidente a finales del año pasado, cuando fue apartado del Comité Ejecutivo Nacional, el órgano más importante de la estructura interna. Su salida del CEN simbolizó que ya no formaba parte del círculo de confianza de Abascal. Aunque mantenía cargos institucionales, su peso político dentro del partido era ya mínimo.

Antes de convertirse en rostro habitual del Congreso y del Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith ya tenía una larga vinculación con la abogacía y el activismo político.

Nacido en Madrid en 1968, en el seno de una familia ligada al mundo jurídico, Francisco Javier Ortega Smith-Molina creció entre despachos y códigos legales. Su padre y su abuelo ejercieron como abogados, y esa tradición familiar marcó su camino. Licenciado en Derecho, completó su formación en la Escuela de Prácticas Jurídicas de ICADE y desarrolló durante años su actividad profesional como letrado en la capital.

Antes de fundar Vox junto a Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, Ortega Smith ejercía como abogado en Madrid, especialmente en asuntos relacionados con el ámbito político e institucional. Fue responsable jurídico y portavoz de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), una organización vinculada al nacionalismo español. Desde esa posición estrechó su relación con Santiago Abascal, a quien representó como letrado en 2012 en un procedimiento en la Audiencia Nacional tras un altercado sufrido por el hoy líder de Vox en Llodio.