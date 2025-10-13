Espinosa de los Monteros confirma la exclusiva de OKDIARIO: se construye una mansión en Puerta de Hierro

Iván Espinosa de los Monteros, presidente de la plataforma Atenea y ex diputado de Vox, ha confirmado este lunes la exclusiva de OKDIARIO: se está construyendo una mansión de 500 metros cuadrados en una zona exclusiva de Madrid, valorada en seis millones de euros. «Es información disponible en el Registro, o sea que es público», ha respondido en X a la información revelada por este diario.

Según la documentación del Registro de la Propiedad, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Espinosa de los Monteros adquirió esta propiedad en julio de 2024, de la que figura como único propietario.

El inmueble se encuentra en la llamada Ciudad Puerta de Hierro, una urbanización de villas de lujo y chalets, con amplias zonas verdes y cámaras de seguridad a su entrada y salida, ubicada en el noroeste de la capital. Se encuentra a 20 minutos del centro, en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Según se desprende del Registro, la vivienda se levantará sobre una parcela de 1.320 metros cuadrados y constará de tres plantas. Un «semisótano de 88 metros cuadrados; planta baja, de 300 metros cuadrados; y planta alta de 88 metros cuadrados». El resto del terreno «queda destinado a jardín, en el que se construirá un garaje de 40 metros cuadrados».

La distribución que tendrá la mansión tras su reforma será la siguiente: «El semisótano se destina a servicios; la planta baja tendrá vestíbulo de entrada, living, comedor, cuarto de estar, cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, cocina, despensa y office; y en la planta alta un cuarto de estudio, dos dormitorios y un baño».

Hipoteca de dos millones

Espinosa de los Monteros ha firmado una hipoteca de 2 millones de euros hasta 2044 para su mansión. Cuando la adquirió, el importe medio de las hipotecas en España se situaba en 151.944 euros en julio de 2024, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por tanto, la hipoteca del presidente de la plataforma Atenea fue 13 veces el importe medio de estos créditos en España en aquel momento.

El ex portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados declaró en diciembre de 2024 que había «perdido bastante dinero» durante su paso por la política. Lo hizo en una entrevista a Negocios TV, apenas cinco meses después de adquirir esta mansión.

Sin embargo, según su propia declaración de bienes y rentas de 2019, ese año había ingresado 48.397 euros por su actividad profesional en el sector privado, mientras que su cargo como portavoz parlamentario le reportaba 115.049,20 euros anuales, más del doble de lo declarado por su actividad privada.

Esta diferencia de más de 66.000 euros anuales a favor de su retribución pública contradice su discurso sobre las «pérdidas» económicas que supuestamente le causó dedicarse a la política.

Vecino del príncipe de Hannover

En Puerta de Hierro vivirá cerca del príncipe Christian de Hannover y Sassa de Osma, de la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, y de la madre de ésta última, Isabel Preysler, que sigue viviendo en la famosa Villa Meona, bautizada así popularmente por tener 13 cuartos de baño.

En las inmediaciones también se encuentra la casa en la que vivió el ya fallecido Fernando Fernández-Tapias, vicepresidente primero del Real Madrid y ex presidente de la CEOE. Empresarios como Isidoro Álvarez, el dueño de El Corte Inglés, y Juan Miguel Villar-Mir también vivieron en esta urbanización.