Espinosa de los Monteros se construye una mansión de más de 6 millones y 1.300 m² en Puerta de Hierro

Iván Espinosa de los Monteros, presidente de la plataforma Atenea y ex diputado de Vox, se está construyendo una mansión en una parcela de 1.320 metros cuadrados en una zona exclusiva de Madrid y valorada en 6 millones de euros. Según documentación oficial obrante en el Registro de la Propiedad, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Espinosa de los Monteros adquirió al cien por cien esta propiedad el 22 de julio de 2024, tal y como consta en la fecha de escritura.

En concreto, el que fuera portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados hasta agosto de 2023 figura como único propietario de esta finca. Es decir, ostenta el «cien por cien del pleno dominio con carácter privativo por título de compraventa».

El inmueble, de carácter urbano, se encuentra en la llamada Ciudad Puerta de Hierro, una urbanización de villas de lujo y chalets, con amplias zonas verdes y cámaras de seguridad a su entrada y salida, un perímetro en el que no entran las líneas de bus de la EMT. Este privilegiado paraje se halla en el noroeste de la capital, a 20 minutos del centro, en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

En concreto, la superficie total de la parcela es de 1.320 metros cuadrados, lindando con terrenos de los que «se segregó, propios de Inmobiliaria Alcázar SA». Esta compañía vendió estas fincas con la calificación de «casa-hotel», de ahí que siga figurando esta denominación en la información registral.

Inmobiliaria Alcázar SA promovió en 1947 el plan parcial de Ciudad Puerta de Hierro con un carácter «de zona residencial de gran lujo que sirve de transición y, por tanto, de enlace entre la Residencia de El Pardo, las zonas deportivas (Club de Golf, Campo de Polo, Tiro de Pichón, Hipódromo), la Ciudad Universitaria y la capital».

El Registro especifica que esta «casa-hotel» comprada por Iván Espinosa de los Monteros constará de tres plantas: «Semisótano de 88 metros cuadrados; planta baja, de 300 metros cuadrados; y planta alta de 88 metros cuadrados». El resto del terreno, según la documentación oficial, «queda destinado a jardín, en el que se construirá un garaje de 40 metros cuadrados». En total, 516 metros cuadrados. La anterior edificación, del año 1955, tenía 720 de superficie construida.

La descripción también detalla la distribución que tendrá la mansión tras su reforma: «El semisótano se destina a servicios; la planta baja tendrá vestíbulo de entrada, living, comedor, cuarto de estar, cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, cocina, despensa y office; y en la planta alta un cuarto de estudio, dos dormitorios y un baño».