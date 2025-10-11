Altos cargos del Gobierno catalán de Salvador Illa (PSC) reconocen que en una conversación interna, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que los datos de Vox sobre inmigración ilegal y delincuencia «son ciertos».

«Con este tenemos un problema. Los datos son ciertos», escribió vía WhatsApp Esteve Serrano, jefe de gabinete de la consejera de Interior, Nuria Parlón, a Carlos Palacín, jefe de Oficina de Relaciones Institucionales de este mismo departamento. La conversación alude a la intervención del líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, en el último debate de Política General celebrado esta semana en el Parlament.

Palacín había escrito a Serrano previamente varias expresiones en relación al discurso de Garriga: «De que Cataluña lidera violaciones, agresiones, etc» y «Ocupaciones han bajado», puede leerse en el chat interno.

En su intervención en el Parlament el pasado 8 de octubre, Garriga denunció que Cataluña se ha convertido en la región «más insegura» de España, con cifras alarmantes de delincuencia extranjera. «El 52% de la población penitenciaria en Cataluña es extranjera. El 69% de los condenados por violación también lo son. En Barcelona, el 79% de los detenidos en 2024 fueron extranjeros. Esto es delincuencia importada», precisó.

Frente a ello, abogó por que “Cataluña siga siendo Cataluña. No queremos esa islamización que todos ustedes promueven y financian. No queremos la lengua árabe ni la cultura marroquí en los colegios catalanes. No queremos los menús halal en los colegios de Cataluña, no queremos las cárceles de tela en nuestros colegios y vamos a combatir con todas las de la ley», aseveró.

Garriga alertó de que la inmigración ilegal y descontrolada está desbordando los servicios públicos, disparando la inseguridad y alterando la convivencia en los barrios. «En 2024 llegaron a Cataluña 60.000 personas en situación irregular. Es como crear una ciudad del tamaño de Manresa o Castelldefels sólo con inmigrantes ilegales. Esto es insostenible», apostilló.

Del mismo modo, el colaborador de Santiago Abascal acusó a Illa, a sus socios separatistas y al «bipartidismo» de promover una política de fronteras abiertas que «premia al que incumple la ley y castiga al catalán que trabaja». «Sus políticas han convertido el empadronamiento en una herramienta para vivir del esfuerzo de los catalanes. Han hecho del arraigo una regularización encubierta y han trasladado a la opinión pública la falsa idea de que no se puede expulsar a los ilegales. Nosotros decimos lo contrario: quien entre de forma ilegal, se marchará», aseguró.

Asimismo, el líder de Vox en esta comunidad arremetió contra el PSC por «rendir las calles a la criminalidad» y «permitir que haya barrios donde la policía no puede entrar». «Aquí los que pagan son los catalanes honrados, los que sufren ocupaciones, atracos y agresiones. Cataluña lidera los robos, las violaciones y el narcotráfico, y la respuesta del Govern es negar la realidad», señaló.

Más de 6.000 okupaciones

En materia de vivienda, Garriga apuntó que «las políticas del PSC, apoyadas por el PP, Junts, ERC, Comuns y CUP, han provocado una caída del 60% en la actividad constructora, una reducción del 25% de la oferta de alquiler y una subida descontrolada de los precios». «Han convertido la Ley de Vivienda en un fracaso absoluto. Prometen miles de viviendas que nunca llegan, mientras el 50% de la vivienda pública acaba en manos de extranjeros. Privilegios para los que acaban de llegar, miseria para los catalanes», criticó.

El dirigente de Vox afirmó, además, que las promesas del PSC son «humo». «Prometieron 50.000 viviendas el año pasado, hoy no hay ni rastro de ellas. Ahora anuncian 210.000, más incluso que el Gobierno de España. Dejen de tomar el pelo a los catalanes. Lo único que han hecho es repartir vivienda pública entre extranjeros», remachó.

En esta línea, Garriga puso de relieve que el problema de las okupaciones está en auge en Cataluña. «La mitad de las okupaciones de España se producen en la región, más de 6.000 en 2024», indicó el dirigente de Vox. «Es un atentado contra la propiedad privada y detrás hay un problema de fondo: cada vez es más difícil conservar una vivienda o acceder a una nueva, ya sea en propiedad o en alquiler», insistió.