Detenido un ladrón ucraniano reincidente por saquear coches en el aeropuerto de Palma

La Policía Nacional ha detenido a un ucraniano en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma tras ser sorprendido en flagrante delito mientras trataba de sustraer objetos de un vehículo estacionado. El arresto se produce en el marco de una investigación que vincula al detenido con otros robos recientes en la misma zona, consolidando su perfil como un delincuente reincidente especializado en hurtos en vehículos.

El suceso tuvo lugar el pasado lunes por la tarde, cuando agentes del Puesto Fronterizo del Aeropuerto observaron al individuo dentro de un automóvil, aparentemente intentando apropiarse de pertenencias del interior. Según fuentes policiales, el hombre mostraba un modus operandi idéntico al de otros robos denunciados en días anteriores, lo que llevó a su detención inmediata por un presunto delito contra el patrimonio.

La investigación se intensificó gracias a la colaboración del servicio de Seguridad Privada del Aeropuerto (Trablisa) y de la Policía Local de Andratx, quienes pudieron relacionar al detenido con la sustracción de un vehículo que su propietario había dejado estacionado con las llaves en su interior. Durante este hecho, el hombre también condujo el automóvil sin carnet, lo que le suma un segundo delito: un delito contra la seguridad vial.

Tras su detención, los agentes del Grupo de Investigación solicitaron a la autoridad judicial la imposición de una orden de alejamiento del aeropuerto, medida que se hizo efectiva tras su puesta a disposición judicial. Además, las autoridades han emitido un alerta preventiva a los usuarios del aeropuerto, recordando la importancia de no dejar llaves en el interior de los vehículos ni objetos de valor a la vista, para evitar convertirse en víctimas de delitos similares.

Este caso pone de manifiesto un patrón creciente de hurtos en zonas de estacionamiento de aeropuertos y refuerza la necesidad de colaboración ciudadana y vigilancia constante.