Guardiola ofrecerá a Vox entrar en el Gobierno de Extremadura

María Guardiola, presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, ofrecerá a Vox en los próximos días entrar en el Gobierno de la región e iniciará las negociaciones para intentar desbloquear la situación política tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre. El PP ganó con holgura en las urnas pero no alcanzó la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario.

Fuentes del Gobierno extremeño deslizan que, si bien no hay fecha definitiva para el encuentro con el candidato de Vox, Óscar Fernández, el objetivo de Guardiola es un acuerdo más amplio que la propia investidura. Como parte del mismo, se quiere alcanzar la confirmación de la Mesa de la Asamblea, con el puesto de presidente de la Cámara en juego, la formación del nuevo Gobierno, con el ofrecimiento a Vox de que formen parte del mismo, los presupuestos autonómicos para 2026 y fijar las líneas para los del resto de la legislatura.

Desde las filas del PP asumen que el partido liderado a nivel nacional por Santiago Abascal hará valer, como vienen advirtiendo, su gran resultado electoral, por el que han pasado de 5 a 11 escaños en la Asamblea de Extremadura, pero mantienen que sus pretensiones deben adecuarse al principio de proporcionalidad.

En las elecciones del pasado 21 de diciembre, María Guardiola consiguió un 43% de los votos, que se tradujeron en 29 escaños, uno más que en los comicios de 2023. Estas cifras no alcanzan para sumar los apoyos necesarios para sacar adelante un Gobierno en solitario. Con la mayoría absoluta situada en 33 diputados, la líder del PP extremeño necesita al menos de la abstención de Vox, que cuenta con 11 diputados, para su investidura y para la aprobación de leyes o Presupuestos regionales.

Con la previsión de los encuentros para la próxima semana, ambas partes contarían con sólo unos días para cerrar el acuerdo propuesto por María Guardiola, ya que el 20 de enero es la fecha fijada para la conformación del parlamento resultante de las elecciones. Posteriormente, se abre el plazo para la propuesta por parte del presidente de la Asamblea, en un máximo de 15 días, de un candidato a la Presidencia de la Junta, y en los 15 días posteriores se celebrará el debate de investidura.