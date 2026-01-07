Borja Sémper asiste a la reunión del comité de dirección del PP tras 5 meses apartado por un cáncer

El portavoz nacional del Partido Popular y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha participado este miércoles en la primera reunión del comité de dirección del PP en 2026, un encuentro presidido por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, tras pasar cinco meses apartado por un cáncer. No obstante, su presencia en este acto no supone todavía la reanudación plena de su actividad política diaria, ya que permanece a la espera de ser operado.

Sémper hizo público el pasado 14 de julio que padecía un tumor cancerígeno, aunque en aquel momento quiso trasladar un mensaje de tranquilidad al asegurar que la enfermedad había sido detectada en una fase «muy temprana», lo que permitía a los médicos mantener una expectativa de «curación favorable».

El propio portavoz del PP anunció el 8 de diciembre, a través de sus redes sociales, que había concluido la quimioterapia, un proceso que se había prolongado durante cuatro meses. En ese mensaje, Sémper expresó su optimismo al señalar que comenzaba a recuperar tanto el ánimo como las fuerzas necesarias para afrontar la siguiente etapa de su recuperación. «Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien. Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!», escribió entonces, recibiendo numerosas muestras de apoyo.

A pesar de no haber retomado por completo su agenda habitual, Sémper ha mantenido presencias puntuales en actos relevantes del partido. El pasado 21 de diciembre, acudió a la sede nacional del PP, en la calle Génova, para seguir junto a Feijóo y el resto de la dirección nacional el recuento electoral de las elecciones autonómicas en Extremadura. No obstante, fuentes próximas al dirigente han precisado que su asistencia al comité se ha limitado únicamente a esta jornada concreta, dado que está previsto que le operen en breve.