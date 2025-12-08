Borja Sémper ha aparecido en redes sociales cinco meses después de anunciar que padece cáncer con un importante mensaje. Pese a que sus apariciones han sido escasas en su perfil social tras comunicar su enfermedad, el vicesecretario de Cultura del Partido Popular ha querido compartir con sus seguidores un avance en su tratamiento. «Tras cuatro meses de tratamiento, llevo ya 4 semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien. Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!», ha escrito en su cuenta de X, llamado anteriormente Twitter.

En la instantánea, el político aparece de lo más sonriente y con el dedo pulgar hacia arriba. Una prueba que da cuenta que está satisfecho con los resultados de su recuperación. Además, en este texto, ha querido destacar un mensaje de esperanza y que, pese a lo que le queda para estar al cien por cien, va por buen camino.

Tras 4 meses de tratamiento, llevo ya 4 semanas sin quimioterapia.

Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante.

De momento todo va bien. Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno.

¡Gracias! pic.twitter.com/wYOoygnwqy — Borja Sémper (@bsemper) December 8, 2025

El importante papel de Bárbara Goenaga, su mujer

El pasado mes de julio, en una rueda de prensa habitual en la sede de Génova, el político desveló que padecía cáncer. Sin embargo, y pese a que era consciente de la enfermedad, quiso quitarle hierro al asunto y dar visibilidad a los millones de pacientes con su misma dolencia.

Durante todo este tiempo, Sémper se ha refugiado en la lectura, tal y como ha compartido en redes sociales y ha sido su mujer, Bárbara Goenaga, la que ha actualizado sobre el estado de salud de su marido.

Pese a la discreción de la mujer del político, en todo momento ha querido calmar la inquietud generada entorno a la salud de su marido. Sin ir más lejos, el pasado 30 de noviembre, compartió un carrete de imágenes tras disfrutar de un fin de semana juntos: «Celebrando la vida».

Borja Sémper y Bárbara Goenaga. (Foto: Instagram)

En estas imágenes, Sémper aparecía con actitud bastante positiva y con un muy buen aspecto. Además, en una de las fotos, mostró que le había vuelto a crecer el pelo de su barba, un detalle muy característico del político que perdió como consecuencia de los efectos secundarios de la medicación. Un post que se llenó de comentarios de cariño por parte de numerosos rostros conocidos como Maribel Verdú o Sonsoles Ónega.

Solo quince días antes, era también Goenaga la que desvelaba que el tratamiento de su marido «estaba yendo bien». Unas palabras de lo más tranquilizadoras que se pensó mucho en emitir, ya que Bárbara siempre ha optado por el silencio sobre su vida privada: «Me está dando un poco de apuro hacer esto. Pero esta mañana hemos recibido bastantes mensajes de cariño, apoyo y recuperación en nuestras redes y no me gustaría que pensarais que algo va mal con Borja. La quimio ha sido dura no, durísima, y por eso no ha salido en público. Pero todo está ya prácticamente perfecto».