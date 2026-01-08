Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, miércoles 7 de enero

El año 2026 empezó hace ocho días con la primera batalla entre La 1 y Antena 3, esa vez con el duelo por las Campanadas, pero la guerra entre las dos cadenas se libra de lunes a jueves en el horario de access prime time. La Revuelta y El Hormiguero han esperado hasta el día siete de enero para regresar de sus vacaciones, por lo que ha habido que esperar varias semanas para vivir una nueva pelea en audiencias entre los dos programas. Así han quedado.

La noche ha estado marcada por las hogueras finales de La isla de las tentaciones, que termina por todo lo alto su edición, aunque sin conseguir liderar en el horario del access prime time, pero sí que ha conseguido superar al show de Broncano en varias ocasiones y pisarle los talones durante muchos días. Sandra Barneda finalizaba la edición reuniendo a un 12 % de share y 1.544.000 televidentes, uno de sus mejores datos de la temporada, aunque se ha mantenido en tercera posición en su primera parte.

David Broncano ha visto como el reality de parejas le seguía echando el aliento en la nuca, quedándose a penas unas seis décimas de diferencia. El programa contaba con la ganadora de OT 2025 como invitada, recibiéndola semanas después de su victoria, y reunía a un 12.6 % y 1.637.000 televidentes.

El Hormiguero empezaba el año con la visita de Kira Miró, Raquel Guerrero y María Hervás, las tres protagonistas femeninas de la serie Machos Alfa, que este viernes estrena su tercera temporada. El programa de Antena 3 ha conseguido con un 14.8 % de cuota y 1.899.000 espectadores su primera victoria del año, por lo que comienza el 2026 igual que despidió 2025: liderando.

Entre las segundas cadenas, El Intermedio se lleva en laSexta su victoria ante Cuatro gracias a que consigue un 7.1 % y 934.000 espectadores. First Dates, arranca el año con un 6.4 % y 798.000 espectadores, datos bajos para el programa de Carlos Sobera, pero que son habituales cuando las tentaciones le roban público. En último lugar de las grandes cadenas, Cifras y letras arranca el año con un 5.1 % y 686.000 espectadores.

‘La isla de las tentaciones’ arrasa sin ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’

Pasadas las 23:00 h, cuando Broncano y Motos ya han terminado, es Sandra Barneda la que se lleva todo gracias a las hogueras finales. En el segundo tramo logra su programa más visto de la temporada con un 20.1 % y 1.485.000 espectadores.

Antena 3, por su parte, estaba de estreno este miércoles con la llegada de Nos vamos de madre, la segunda temporada del programa en el que Roberto Leal y su madre viajarán por ciudades de todo el planeta. La peculiar pareja no tuvo opciones de liderar en ningún momento, pero logra un muy buen 12.6 % de share y 1.091.000 televidentes.

El resto de cadenas decidió jugárselo todo al cine en este primer día normal de la programación. La 1 programó Jurassic World: Dominion, película ideal para toda la familia, aunque no acertó al conseguir retener sólo al 9.6 % y 687.000 espectadores.

Peor le fueron las cosas a Cuatro, que emitió la cinta Salvaje (4.6 % y 344.000) y a laSexta, que emitió por enésima vez en televisión El método Williams (3.6 % y 261.000).