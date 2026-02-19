Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 18 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 501 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Begoña, Gabriel, Julia y Juanito están comenzando su nueva vida. Ella, después de todo lo vivido, no confía en Gabriel. Pero es consciente de que lo más importante para ella son sus hijos. Por ello, dejará de lado sus sentimientos por Andrés. Eso sí, como despedida, le dará un último beso.

Paralelamente, veremos cómo Carmen está pasando por un complicado momento. Su estancia en la casa de los De la Reina no está siendo muy gratificante. Desde que se mudó con Tasio, su vida ha cambiado por completo. Pero no le queda más remedio que acostumbrarse a los cambios. Miguel, por su parte, recibirá una carta de un laboratorio. Mientras tanto, tendremos la oportunidad de ver cómo Valentina le pedirá a Claudia y a Carmen que no le cuenten su secreto a nadie. La llegada de Rodrigo a la zona la ha mantenido en un estado de alerta constante. Un conjunto de situaciones, a las que hay que sumar que Nieves vivirá un encontronazo con Marisol.

¿Qué sucede en el capítulo de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 19 de febrero?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Miguel tendrá una conversación importante con Luz. Pues, quiere tratar el tema de su oferta como médico del dispensario. Paralelamente, vemos cómo Gabriel conocerá cuál es la herencia que le ha dejado su madre, que ha fallecido. Una lectura de testamento donde las emociones prometen no faltar en ningún momento.

Pero, su sorpresa será mayúscula cuando, sin verlo venir, vea regresar a una persona de su pasado. Y es que, nunca en la vida se llegó a imaginar que vería a Beatriz, la mujer con la que se casó en México. Pues, dadas las circunstancias, hacía años que no sabía nada de ella. Un tenso momento donde los reproches reinarán la conversación entre ambos. Pues, después de tanto tiempo separados, tienen mucho de lo que hablar.

Lejos de quedar aquí, los espectadores de Antena 3 seremos testigos de cómo Nieves se sincerará con Pablo. De esta manera, la mujer le contará todo lo relacionado con su encuentro con Marisol. Pues, es conocedora de que se ha asentado en Toledo. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar que Andrés, destrozado por la marcha de Begoña, conocerá a una nueva chica. Valentina, la nueva dependienta de la tienda, se presenta en su vida. ¿Habrá algo entre ellos? Asimismo, el joven se enfrenta a Gabriel. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.