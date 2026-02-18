Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Begoña se despide de Andrés con un último gesto de amor

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 16 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 500 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Luz hace una oferta de trabajo a Miguel, mientras que Carmen se muestra cada vez más cohibida que Tasio durante su llegada a la casa grande. Por si fuera poco, Gabriel se muestra profundamente contundente a la hora de prescindir del antiguo puesto de Luis.

Es más, se ha propuesto esforzarse al máximo para ser un buen padre y un buen marido. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Luis se despide de toda la familia. Valentina, por su parte, confiesa su gran secreto a Carmen y a Claudia, logrando dejarlas completamente sin palabras, como no podía ser de otra forma. Por si fuera poco, Marta ha logrado celebrar, a su manera, el cumpleaños de Cloe, mientras que Andrés se ha propuesto algo verdaderamente sorprendente. ¿En qué consiste, exactamente? En hacer todo lo que está en su mano para tratar de recuperar a Begoña, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 18 de febrero?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Begoña, Gabriel, Julia y Juanito están comenzando su nueva vida. Ella, después de todo lo vivido, no confía en Gabriel. Pero es consciente de que lo más importante para ella son sus hijos. Por ello, dejará de lado sus sentimientos por Andrés. Eso sí, como despedida, le dará un último beso.

Paralelamente, veremos como Carmen está pasando por un complicado momento. Su estancia en la casa de los De la Reina no está siendo muy gratificante. Desde que se mudó con Tasio, su vida ha cambiado por completo. Pero no le queda más remedio que acostumbrarse a los cambios. Miguel, por su parte, recibirá una carta de un laboratorio.

Mientras tanto, veremos como Valentina le pedirá a Claudia y a Carmen que no le cuenten su secreto a nadie. La llegada de Rodrigo a la zona la ha mantenido en un estado de alerta constante. Un conjunto de situaciones, a las que hay que sumar que Nieves vivirá un encontronazo con Marisol. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.