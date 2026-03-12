Las enfermeras de Mallorca exigen un plus salarial para frenar la salida de profesionales de la isla, de en torno a un centenar cada año, ante el alto coste del nivel de vida.

«La fuga de enfermeras es ya una realidad y, si la Administración no actúa con urgencia, Mallorca corre el riesgo de convertirse en un destino al que no querrá venir nadie, lo que repercutirá directamente en la atención a los pacientes», recoge el sindicato Satse en un comunicado.

Por ello, ha iniciado una campaña para solicitar que en Mallorca se implante un plus de difícil cobertura para «frenar la fuga» de profesionales y «garantizar plantillas estables en la sanidad pública», como ya sucede en las islas de Ibiza y Formentera, donde los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y técnico superior sanitario perciben un complemento económico anual de en torno a 3.400 euros.

La campaña se desarrolla bajo los lemas ¿Vives en Mallorca o sobrevives en Mallorca? y Fácil venir, difícil quedarse, en la que se incluyen diferentes acciones de comunicación y presencia en medios para «visibilizar la situación que atraviesan los profesionales sanitarios en la isla».

«En solo tres semanas se han conseguido 2.500 firmas de profesionales que apoyan esta reivindicación. Es una muestra clara de que la situación preocupa y de que existe un consenso creciente sobre la necesidad de actuar», ha afirmado el secretario general de Satse Baleares, Jorge Tera.

La campaña recoge testimonios reales de enfermeras que ya se han marchado o que valoran hacerlo porque vivir en Mallorca se ha vuelto «insostenible» para muchas de ellas. Pone voz a enfermeras que desarrollan su carrera profesional aquí desde hace años y alertan de la «constante rotación» de profesionales en los servicios, debido a «las dificultades para residir en la isla», lo que supone «un sobreesfuerzo y un desgaste para ellas».

«Se forma a profesionales que luego no se pueden retener. Esta situación provoca equipos cada vez más inestables, que además pueden dificultar la continuidad y la calidad en la atención sanitaria», ha alegado.

Para el sindicato Satse, la implantación de este plus de difícil cobertura permitiría «mejorar la capacidad de atraer profesionales» y «facilitar» que las plantillas sanitarias se mantengan estables en la isla. «Lo que se plantea es una medida concreta, viable y necesaria que permitiría mejorar la capacidad de atraer profesionales y garantizar plantillas estables», ha concluido Tera.

El sindicato ha anunciado que la campaña continuará en las próximas semanas con nuevas acciones y con la recogida de más apoyos sociales e institucionales y ha asegurado que intensificará las iniciativas hasta lograr la implantación de esta medida para enfermeras y fisioterapeutas de Mallorca.