El precio de la vivienda no tiene techo en la comunidad con el mercado inmobiliario más caro de España donde el coste creció un 21,6% interanual a lo largo del pasado mes de enero en Baleares y también en Canarias, la cifra más elevada del conjunto de España, según la estadística mensual publicada este jueves por Tinsa.

No obstante la situación en ambos archipiélagos no tiene nada que ver, ya el precio de la vivienda usada en Baleares está más del doble (5.267 euros por metro cuadrado, según los datos de Fotocasa) que en Canarias donde en las zonas más turísticas se sitúa en torno a 2.000 euros metro cuadrado.

Respecto a diciembre, los precios en los dos archipiélagos españoles subieron un 2,6%, también la tasa más elevada entre los grupos analizados en este caso por la sociedad e tasación TINSA, que incluyen también las capitales y las grandes ciudades, las áreas metropolitanas, la costa mediterránea y el resto de municipios.

En términos generales, el valor medio de la vivienda nueva y usada registró en enero una variación mensual de +0,9% y una interanual de +14,4%. Esto supone un crecimiento del 11,7% por encima de la inflación y un sostenimiento del ritmo de crecimiento de los precios que caracterizó a 2025.

«En enero se han vuelto a registrar intensas tasas de crecimiento de los precios residenciales en todas las zonas, especialmente en torno a los polos de empleo y focos turísticos, en donde la brecha entre demanda y oferta de vivienda es más acentuada», ha apuntado la directora del Servicio de Estudios de Tinsa, Cristina Arias.

De este modo, ha explicado, continúa la tendencia iniciada el año pasado «hacia una mayor dificultad de acceso para el hogar medio en los principales polos de actividad y una ampliación de las áreas de influencia de las ciudades».

Los territorios insulares continúan destacando por su «gran dinamismo» y, entre diciembre y enero, el valor medio se incrementó en un 2,6%, la tasa más elevada entre todos los grupos analizados. Le siguieron las áreas metropolitanas y la costa mediterránea, con un 1,2%. Las capitales y grandes ciudades registraron en enero la menor evolución en tasa mensual del 0,3%.

La variación interanual se ha situado entre +7,9% y +21,6% en términos nominales (+5,4% y +18,8% en términos reales). Todos los grupos, a excepción de los municipios de interior, continúan sosteniendo crecimientos interanuales intensos, superiores al 10% tanto en términos nominales como reales.

Los mayores crecimientos se localizan en las islas (+21,6 %) y en las áreas metropolitanas (+16,6 %).

Estos dos grupos y la costa mediterránea se aceleraron en enero, en tanto que las capitales y grandes ciudades y los municipios más pequeños de interior y costa atlántica, agrupados en ‘Resto de Municipios’, sostienen el impulso de meses previos.

«Las compraventas en 2025 mostraron niveles robustos, sustentadas en el fuerte crecimiento de la población desde 2021, el buen comportamiento del empleo y el menor coste hipotecario, mientras que la construcción produjo un volumen de vivienda que continúa siendo escaso para atender a la creación de hogares y aliviar los tensionamientos de los precios», ha afirmado Arias.