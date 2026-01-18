De 780 a 1.750 euros: los extranjeros pijos aterrizan en Baleares y los vecinos se quedan sin casa

El precio de la vivienda en Baleares sigue subiendo como la espuma, y 2026 promete ser otro año de vértigo para los residentes. Según los expertos, la alta demanda, sobre todo de compradores extranjeros, mantiene los precios al alza, y muchos vecinos empiezan a sentir que su ciudad se les escapa de las manos. Son los denominados extranjeros pijos que llegan con sus carteras llenas de billetes y ganas de convertirse en isleños de adopción.

Uno de los casos más sangrantes lo vive una mujer de Palma que hasta ahora pagaba 780 euros de alquiler. Su casero, siguiendo la tendencia del mercado y quizá inspirado por algún inversor extranjero con demasiado dinero y poco sentido común, pretende subirle el precio hasta los 1.750 euros. Más del doble. Y ella no es la única: en su edificio, alrededor de un centenar de inquilinos podrían estar en la misma situación.

«La gente que cobra 2.000 euros al mes se va a quedar en la calle», advierte Ángela Pons, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que recibe consultas casi a diario sobre la escalada de alquileres. La situación refleja un problema estructural: mientras los extranjeros pijos compran a golpe de tarjeta y hacen subir los precios, los residentes tradicionales ven cómo se les cierran las puertas de su propia ciudad.

Los expertos inmobiliarios, como José Miguel Artieda, aseguran que el precio de la vivienda seguirá subiendo más de un 8% este año y que la escasez de oferta hará que la fiebre del lujo no tenga fin a corto plazo. Mientras tanto, los residentes afrontan contratos que se disparan, finalizaciones de alquileres y desahucios legales que dejan un panorama preocupante.

Desde el Govern, aseguran que se están impulsando medidas para paliar la crisis, incluyendo la construcción de más de 1.000 viviendas públicas este año y programas de Alquiler Seguro. Pero para muchos, estas promesas llegan tarde, y la sensación de que la ciudad se transforma a golpe de cartera extranjera es cada vez más evidente.

Cabe recordar que los propietarios de Baleares que no suban el precio de alquiler por encima del IPC se podrán deducir 2.000 euros como máximo.

Según el portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, la intención del Ejecutivo del PP es introducir una enmienda la bonificación fiscal en el decreto ley de proyectos estratégicos, que se tramita como ley. No obstante, ha remarcado que todavía se está estudiando puesto que se busca consensuarlo con los de Santiago Abascal.

También ha señalado que se trata de una deducción fiscal «que beneficiaría a pequeños propietarios y no a fondos buitre», puesto que se trata de una deducción del IRPF.

Esta nueva deducción fiscal en materia de vivienda se viene a sumar a otras puestas en marcha ya este año destinadas a propietarios de inmuebles destinados a vivienda permanente. Este año ya se han podido desgravar en la declaración de la renta de 2024, el 50% de los gastos relacionados con la conservación y reparación del hogar, costes tributarios o vinculados a la obtención de certificados de eficiencia energética. En este caso, la deducción máxima es de 1.800 euros.

También han podido descontarse el 40% de los gastos para adquirir o alquilar una vivienda, o por el transporte aéreo y marítimo entre Islas, aquellos que acepten trabajos de difícil cobertura incluidos en este caso los agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil destinados en Baleares.