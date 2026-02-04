El mercado del alquiler en España se prepara para un 2026 de contrastes, pero con una certeza matemática: Baleares volverá a romper techos. El uso de tecnologías predictivas y Big Data (como el índice DataVenues) ha permitido adelantar el comportamiento de los precios, y los resultados sitúan al archipiélago a la cabeza de los incrementos en todo el territorio nacional.

La crisis de la vivienda en las Islas Baleares no da tregua y las previsiones tecnológicas no son optimistas. Según los últimos datos analizados por herramientas de Inteligencia Artificial, Baleares se consolidará en 2026 como la comunidad autónoma donde más se encarecerán los arrendamientos. La combinación de una oferta inexistente y una demanda que no deja de crecer ha llevado a los algoritmos a situar a las islas, y especialmente a Palma, en el «punto rojo» del mercado inmobiliario nacional.

Palma lidera las subidas en toda España

Dentro del archipiélago, la situación en la capital es especialmente preocupante. La Inteligencia Artificial pronostica que Palma registrará una subida cercana al 7,4% sólo en el arranque del año, la cifra más alta registrada entre todas las capitales de provincia españolas. Para que nos hagamos una idea, este incremento sitúa a la ciudad muy por encima de otras zonas tradicionalmente caras como Madrid o Barcelona, que tienden a una mayor estabilidad.

Este fenómeno no es casualidad. Los expertos señalan que la presión turística y el interés de los compradores extranjeros siguen empujando los precios al alza, mientras que el mercado del alquiler para el residente local se encuentra al borde del colapso.

Un invierno complicado para el bolsillo

El impacto real de estas cifras en la economía de las familias es directo. Según las proyecciones, un piso medio en zonas tensionadas de las islas podría experimentar subidas anuales que superan los 4.600 euros en las revisiones de contrato, la cuantía más elevada de toda España.

Aunque en otras comunidades del interior peninsular se observa un cambio de tendencia hacia ciudades más asequibles, Baleares sigue operando bajo sus propias reglas debido a su condición de insularidad y su atractivo internacional. El diagnóstico de la IA es claro: si no se aumenta la oferta de forma drástica, el 2026 será un año de «récord negativo» para quienes vivan de alquiler en las islas.