La ministra Rodríguez intervendría Baleares con el artículo 155 por no aplicar su Ley de Vivienda

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha admitido este miércoles que hubiera aplicado el artículo 155 de la Constitución a las comunidades autónomas que no están aplicando la Ley de Vivienda, como la Comunidad de las Islas Baleares o Madrid, si hubiera tenido mayoría en el Senado.

«Si hubiera tenido la mayoría en el Senado ya lo hubiera implementado. Es una manera elocuente, de visibilizar que, en ocasiones, todo lo que una desea o una quiere hacer se encuentra con la realidad del marco constitucional», ha apuntado la ministra en declaraciones a TVE.

Rodríguez ha asegurado que «le llevan los demonios» tener una palanca como la Ley de Vivienda, «que en Cataluña está permitiendo congelar los precios del alquiler» y que existan situaciones como la de la Comunidad de Madrid o Baleares, «donde está subiendo el precio del alquiler a dos dígitos».

«Yo, como demócrata tengo que cumplir la ley y respetar el marco constitucional. ¿Qué cosas se me ocurren a mí? Pues a mí me encantaría intervenir con un 155 en la Comunidad de Madrid que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo. Incluso les diría que si no quieren asumir esa competencia, yo estoy dispuesta a asumirla, pero es que yo no puedo obviar que vivimos en un Estado democrático, en un Estado constitucional», ha recalcado la ministra. Baleares presenta exactamente la misma situación contraria a la aplicación de la Ley de Vivienda.

La ministra ha recordado que, gracias a la Ley de Vivienda, se puede topar el precio de los alquileres en zonas tensionadas, como en Navarra, que ha logrado recortar el precio un 8,5%. «Eso no pasa en Madrid porque el PP no quiere. Eso no pasa en Andalucía porque el PP no quiere. Eso no está pasando en Zaragoza porque Azcón no quiere», ha criticado la ministra.

Rodríguez cree que esta actitud de los ‘populares’ se debe a un «mero cálculo electoralista». «Porque cuando yo me siento con los consejeros y consejeras del PP y les ofrezco herramientas, 7.000 millones, construir un 40% de vivienda de esos 7.000 millones en vivienda pública y asequible, e incluso proteger la vivienda con carácter permanente, estoy encontrando apoyo, estoy hablando con ellos. Yo aspiro a sacar el Plan Estatal de Vivienda con acuerdo», ha dicho la ministra, que se ha reafirmado en su objetivo de que este plan se apruebe en el Consejo de Ministros dentro del primer trimestre de este año.

Para la ministra, hay quien está utilizando la vivienda como parte de la «baraja electoral», cuando en realidad «es la vida de la gente y hay que preservarla por encima de todo».

Rodríguez ha subrayado que la Ley de Vivienda es la que le permite instar a las CCAA a regular los alojamientos turísticos o de temporada e impulsar la vivienda protegida.