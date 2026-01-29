La enésima ocurrencia del PSOE en Ibiza: que sólo se construyan nuevos pisos para residentes sin vivienda

La enésima ocurrencia del PSOE en Ibiza: que sólo se construyan pisos para residentes sin vivienda limitando con ello al máximo la nueva construcción que estaría exclusivamente destinada a promociones de primera residencia para la población residente.

Sin aportar instrumento ni fórmula jurídica alguna a esta propuesta-ocurrencia de imposible materialización en estos momentos, pero que el PSOE defenderá en el pleno insular de este viernes 30 de enero, la portavoz Elena López Bonet se ha limitado a afirmar que «es hora de medidas valientes».

«Ibiza es una isla con el territorio agotado. No podemos seguir creciendo de forma ilimitada mientras las viviendas se destinan a especulación para alquileres turísticos ilegales. Debemos garantizar que las nuevas viviendas que se construyan vayan destinadas a quien realmente vive y trabaja aquí», ha afirmado López Bonet.

Con el precio del metro cuadrado más elevado de Baleares (entre 7.000 y 8.500 euros) donde cuatro de sus localidades lideran, junto a San Sebastián, la lista de municipios en los que comprar una vivienda es más caro de toda España, los socialistas se han limitado a reclamar al Ejecutivo del Consell presidido por el PP, a «tomar las medidas legales necesarias para limitar la construcción de vivienda exclusivamente al uso como primera vivienda por parte de la población residente».

La portavoz socialista ha recordado que el Consell tiene competencias en ordenación y gestión del territorio (dentro del marco legal vigente) y que «es el momento de utilizarlas con el objetivo de servir el interés general de la ciudadanía de Ibiza». Además, ha avanzado que esta moción también se llevará a los plenos municipales «para exigir, que se tomen medidas».

Aunque durante los ocho años que los socialistas gobernaron Baleares el Ejecutivo autonómico de Francina Armengol, jamás planteó modificaciones legales en este sentido, los socialistas de Ibiza consideran que ha llegado el momento de que sea el Consell insular que dirige el PP, el que se lance a ello.

«Hablamos de una crisis estructural que afecta a trabajadores, jóvenes, familias y al futuro mismo de nuestra isla», ha declarado López Bonet que ha criticado duramente la inacción del gobierno del PP en materia de vivienda.

«Ya está bien de propaganda. Ya está bien de promesas vacías en materia de vivienda. Ya está bien de decir que se hará, pero entonces no se hace nada. Y ya está bien de echar la culpa a los demás cuando aquí hay un partido, el PP, que gobierna todas las instituciones con competencias plenas en Vivienda y Urbanismo.»

La portavoz socialista ha recordado que «tenemos personas con trabajo, con salario, que no pueden acceder a una vivienda digna. Tenemos jóvenes que no pueden emanciparse y que se ven obligados a abandonar su propia isla. Y tenemos trabajadores viviendo en asentamientos porque es la única alternativa que encuentran. Esta no es la normalidad que podemos aceptar».