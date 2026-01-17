Otra ocurrencia del PSOE que no hizo gobernando durante las dos pasadas legislaturas: crear una red de salas de estudio por todo Palma para estudiar y que estén abiertas hasta la medianoche durante los meses de enero-febrero y mayo-junio. Ahora en la oposición los socialistas defienden iniciativas que exige que ponga en marcha ahora el gobierno municipal del PP, con el alcalde Jaime Martínez al frente, y que llevarán al pleno del próximo día 29 de enero para su aprobación.

Es el caso de esta propuesta de creación de una red de espacios comunitarios aprovechando infraestructuras públicas existentes, como centros educativos, centros culturales, casales de barrio y otras dependencias municipales «infrautilizadas» en espacios culturales comunitarios, aportando los recursos necesarios, dotándolos y adecuándolos para crear una red de salas de estudio distribuida por toda la ciudad.

También proponen ahora que no gobiernan los socialistas, que el Ayuntamiento de Palma cree y difunda un sistema de empleo en tiempo real de los espacios comunitarios y bibliotecas, accesible vía web o app, para que los usuarios puedan consultar el estado antes de desplazarse, así como conocer los servicios y actividades que se están ahí desarrollando.

Unas iniciativas que ni mencionaron gobernando entre 2015-2023 en el Ayuntamiento de Palma y en el Govern con Francina Armengol al frente, donde la Educación pasó a un segundo plano en orden de importancia política para el PSOE, como así demostró el informe PISA de 2022, donde los resultados de las competencias de los estudiantes de Baleares fueron los más bajos de los últimos diez años.

Pero ahora estando en la oposición el portavoz socialista y concejal, Francesc Ducrós, se ha dado cuenta de que hay una falta de red de salas de estudio y de plazas adecuadas en las bibliotecas municipales de Palma, especialmente en épocas de máxima demanda, por ejemplo durante los exámenes de Bachillerato, Selectividad o oposiciones.

Según datos aportados por los propios usuarios y recogidos por el PSOE, las bibliotecas de Palma han presentado momentos de colapso de empleo que deja fuera a estudiantes.

Esta falta de alternativas perjudicaría ahora, el rendimiento académico y el desarrollo personal de los estudiantes, además de agravarse las desigualdades educativas.

«No todo el mundo dispone de un espacio tranquilo y adecuado en su casa para estudiar, y por eso no podemos permitir que el rendimiento de la juventud dependa del tamaño de su vivienda o las condiciones de éste. No ofrecer espacios de estudio públicos en cantidad suficiente supone, en la práctica, dejar atrás precisamente aquellos que más apoyo necesitan para echar adelante académicamente, vulnerando el principio de igualdad de oportunidades».

La culpa de este panorama es fruto de según los socialistas, «la inacción del gobierno municipal del PP en esta materia, abandonando las políticas educativas de la ciudad», algo que consideran que «sólo perpetúa desigualdades que contradicen los principios de una meritocracia justa».

«Es inadmisible que Palma, siendo la ciudad más grande de las Islas Baleares y un importante núcleo de estudios, no disponga de suficientes espacios donde el estudiantado pueda estudiar en condiciones dignas y horarios adecuados».