Cuatro de las cinco ciudades más caras de España para comprar una casa están en esta isla de Baleares

La vivienda está inalcanzable en Ibiza: Santa Eulària, Ibiza, Sant Antoni y Sant Josep lideran, junto a San Sebastián, la lista de municipios en los que comprar una vivienda es más caro de toda España, por encima de los 7.000 euros el metro cuadrado, rozando en el primer caso los 8.500 euros.

Más allá de las cinco ciudades que superan el umbral de los 7.000 euros/m² , otras cinco localidades, algunas todavía del archipiélago, completan el top 10 de municipios más caros de España a cierre de 2025, con precios muy próximos a esa barrera y evoluciones dispares.

En Andratx el precio de la vivienda se sitúa en 6.982 euros/m², tras registrar una fuerte subida interanual del 22%. Muy cerca se encuentra Campos (Baleares), con un precio de 6.791 euros/m², después de registrar el mayor incremento anual del ranking, del 33%, seguida de Calvià (6.747 euros/m² ), según datos de Fotocasa.

Estos datos del mercado inmobiliario sólo hacen constatar que Baleares sigue inmersa en este recién iniciado 2026 en una escalada de precios del mercado inmobiliario que se viene reafirmando y consolidando desde hace un lustro, y donde el año pasado sin ir más lejos el precio de la vivienda usada se encareció un 14,6%, situándose en una media de 5.267 euros por metro cuadrado.

Una subida contundente que consolida a las Islas como uno de los territorios más caros de España para comprar vivienda, y que refleja una presión cada vez más intensa sobre el mercado residencial.

El mercado balear mantiene un ritmo de crecimiento sostenido impulsado por una combinación que sigue tensionando los precios: una demanda muy elevada, un fuerte interés inversor y una oferta claramente insuficiente para absorber la presión compradora.

El aumento constante de los precios ha llevado a que siete municipios baleares superan ya la barrera de los 6.000 euros por metro cuadrado, una cota que sitúa a estas localidades en niveles propios de mercados inmobiliarios de alto poder adquisitivo. Santa Eulària lidera el ranking con 8.494 euros por metro cuadrado, seguida de Ibiza, Sant Antoni, Sant Josep, Andratx, Campos y Calvià.

La vivienda no es rentable en Palma

Con estos datos en la mano no es de extrañar que Palma sea la segunda capital de provincia de España que ha ofrecido una menor rentabilidad bruta al comprar una vivienda y ponerla en alquiler al finalizar 2025, con un 4,3% frente al 6,7% de la media nacional.

Estos son algunos de los datos que extraen de un estudio elaborado por el portal inmobiliario idealista sobre esta actividad especulativa, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios.

En el caso de las viviendas, San Sebastián es la única capital de provincia que da un menor rendimiento económico con un 3,3%. Sin embargo, en el apartado de las oficinas Palma es la ciudad con menor rentabilidad (un 6%) de las que hay datos disponibles.

Por otra parte, los locales de Palma presentarían una rentabilidad del 7,3% para su comprador, lo que la sitúa en la tercera por la cola, empatada con Madrid, València y San Sebastián. Los garajes son los inmuebles con menor rentabilidad en Palma (un 3,1%) y sería la cuarta capital provincial con menor porcentaje, por delante de Salamanca, Palencia y Granada.