‘Sant Josep, Full of Life’, una invitación a descubrir un destino auténtico y lleno de energía todo el año

Sant Josep, Full of Life es una invitación a descubrir un destino auténtico, activo y lleno de energía durante todo el año. Refleja la diversidad y vitalidad de este municipio ibicenco, donde la naturaleza, la cultura, el deporte y la hospitalidad local se combinan para ofrecer experiencias únicas a visitantes de todas las edades.

Con esta propuesta que el municipio presentó en la pasada edición de la World Travel Market, Sant Josep reafirma su compromiso con un modelo turístico sostenible, creativo y conectado con su identidad, donde cada momento se vive con intensidad y emoción.

El alcalde y regidor de Turismo, Vicente Roig, destaca que «con Sant Josep, Full of Life queremos transmitir que nuestro municipio no es sólo un destino de verano, sino un lugar lleno de energía, cultura y vida los 365 días del año». Por su parte, la coordinadora de Turismo, Eva Ruiz, asegura que «esta marca nos permite comunicar con autenticidad aquello que somos: un pueblo diverso, conectado y comprometido con su entorno».

Turismo familiar

Playas seguras, servicios adaptados y una amplia oferta de actividades para todas las edades consolidan a Sant Josep como destino ideal para disfrutar en familia. Cuenta con la certificación de calidad Ibiza Family Moments y agrupa la mayoría de empresas adheridas a esta distinción en la isla.

Turismo de negocios y eventos (MICE)

Con espacios como el Auditori Caló de s’Oli y escenarios naturales perfectos para incentivos, reuniones y congresos de pequeño formato, Sant Josep se posiciona como un enclave privilegiado para encuentros profesionales con valor añadido.

Turismo deportivo

Gracias a su orografía, su clima y su infraestructura, el municipio ibicenco acoge durante todo el año pruebas de triatlón, trail, ciclismo o natación en aguas abiertas, consolidándose como destino de referencia para los amantes del deporte.

Cultura y creatividad

Proyectos como Sant Josep és Foto, que convertirá al municipio en la capital de la fotografía creativa en abril de 2026 y Sant Josep és Música, que impulsa la música en vivo y a los artistas locales, reflejan la energía cultural y el talento que definen al destino.