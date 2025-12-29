Creatividad, tradición y emoción protagonizan el III Concurso de Escaparates de Navidad, en Mallorca

La creatividad, la tradición y el espíritu navideño han vuelto a ser protagonistas en Mallorca con la celebración del III Concurso de Escaparates de Navidad, especial Nacimiento, una iniciativa organizada por el Consell de Mallorca en colaboración con las patronales de comercio AFEDECO y PIMECO, que se consolida como una cita destacada dentro del calendario comercial de la isla.

La entrega de premios tuvo lugar este lunes, 29 de diciembre de 2025, en el Museo de Mallorca, en un acto que reunió a comerciantes, representantes institucionales y público general en un ambiente festivo que sirvió para reconocer el esfuerzo y la dedicación del comercio de proximidad durante la campaña navideña.

El evento estuvo presidido por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, quienes destacaron la importancia de este concurso como herramienta de dinamización económica y de promoción del tejido comercial local.

Durante su intervención, Llorenç Galmés subrayó el decidido apoyo institucional del Consell de Mallorca a este concurso, que ya se ha convertido en una cita consolidada especialmente en el comercio de la Part Forana. El presidente insular puso en valor la calidad artística de los escaparates presentados, muchos de ellos auténticas obras artesanales que han sabido reinterpretar el Nacimiento desde una mirada creativa, emotiva y profundamente arraigada a la tradición.

Al acto asistieron también la presidenta de AFEDECO, Joana Manresa, y la presidenta de PIMECO, Carolina Domingo, entidades que han colaborado activamente en el desarrollo de esta iniciativa. En el marco de la campaña, se han visitado más de 700 comercios de toda la isla con el objetivo de fomentar la participación y promover el consumo en el comercio de proximidad.

Por su parte, la consellera Pilar Amate destacó que este tipo de iniciativas refuerzan la apuesta por la economía circular y el apoyo mutuo dentro del tejido comercial mallorquín. Asimismo, remarcó la importancia de las acciones de promoción para dinamizar el comercio local, visibilizar el talento de los comerciantes y fortalecer la identidad de los municipios de la isla.

El jurado del concurso quiso reconocer también el alto nivel de los escaparates participantes, seleccionando como finalistas a doce comercios procedentes de distintos municipios de Mallorca. Los establecimientos finalistas fueron Óptica Llucmajor, de Llucmajor; Boutique Endaira, de Muro; Casa Lluna, de Sóller; Happy Vibes, de Inca; MesQFlors, de Andratx; Can Murtó, de Porreres; Fotos Fermín, de Llucmajor; Miramà, de Santanyí; Can Garanya, de Manacor; Arts i Vases, de Artà; Can Ros, de Campos, y Verd Floristeria, de Lloseta.

Todos ellos destacaron por la creatividad de sus propuestas, el cuidado estético y la sensibilidad con la que han representado el Nacimiento y el espíritu navideño, recibiendo como reconocimiento una cesta de producto local y un diploma acreditativo.

En cuanto a los premios principales de esta tercera edición, el jurado otorgó el primer premio a Joaquin Perruquer, de Algaida, el segundo premio a Fet per Tu, de Esporles, y el tercer premio a Estilistas Toly, de Marratxí. Estos establecimientos fueron reconocidos por la calidad de su trabajo artesanal y por la sensibilidad con la que han sabido representar una de las tradiciones más emblemáticas de la Navidad.

Como novedad destacada de esta edición, el concurso incorporó dos sorteos especiales con el objetivo de seguir fomentando el consumo local y la implicación tanto de comerciantes como de la ciudadanía. Por un lado, se sorteó un vale de 300 euros entre todos los comercios participantes, para gastar en otros establecimientos locales. Por otro, se entregó un segundo vale de 300 euros entre las personas que participaron con su voto, reforzando así el vínculo entre clientes y comercio de proximidad y promoviendo la economía circular.

El acto contó además con la actuación en directo de María Huélamo y Alira Moya, que pusieron la banda sonora a una jornada cargada de emoción, talento y espíritu navideño, contribuyendo a crear un ambiente cercano y festivo para todos los asistentes.

Desde el Consell de Mallorca se reiteró la importancia de seguir impulsando iniciativas como este concurso para dinamizar el comercio de proximidad, poner en valor el talento de los comerciantes y fortalecer la identidad de los municipios mallorquines. En la misma línea, AFEDECO y PIMECO reafirmaron su compromiso de continuar promoviendo acciones que reconozcan el esfuerzo diario de quienes levantan la persiana y dan vida a las calles de Mallorca.

El III Concurso de Escaparates de Navidad, especial Nacimiento, vuelve así a demostrar que el comercio local es sinónimo de creatividad, tradición y cercanía, consolidándose como un escaparate colectivo del talento y la pasión del sector comercial mallorquín.