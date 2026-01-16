No puedes alquilar una habitación para vivir en Palma por menos de 525 euros

La oferta de habitaciones en piso compartido en Palma ha crecido un 28% interanual durante 2025, mientras que el precio de estas habitaciones ha aumentado un 5%, hasta los 525 euros al mes, según Idealista.

El último informe del portal inmobiliario publicado este viernes señala que el interés por estos alojamientos en la capital balear ha aumentado un 3% respecto al año pasado. Además, Palma es la tercera ciudad con el precio más elevado.

En el conjunto del país, la oferta ha crecido un 19% y el precio un 4%, con 425 euros mensuales. En cuanto al interés, la subida ha sido igual a la registrada en Palma, del 3%, lo que indica que la demanda ha aumentado a un ritmo similar a la oferta, según el portal inmobiliario.

En lo referente a la oferta, 41 capitales han visto crecer el número de habitaciones disponibles durante el último año. Destacan Teruel (111%), Ávila (108%), Segovia (102%), Ourense (100%) y Zamora (80%), mientras que las mayores caídas se han dado en Castellón de la Plana (-45%), Pamplona (-37%), Huelva (-33%) y Ceuta (-31%).

Los precios han permanecido estables en la mayoría de capitales, con subidas y bajadas de entre el 5% y el -5%. Aun así, las mayores subidas se han dado en la ciudad de Zamora, donde han crecido un 20%, seguida por Teruel (19%), Ourense, Segovia y Oviedo (con un 17% en los tres casos).

La mayor caída, por su parte, se ha producido en Badajoz, con un -17%, seguida por Alicante (-8%), Málaga (-7%), Valencia y Valladolid (-5% en ambos casos).

En relación con el precio, idealista señala que Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, con una media de 600 euros al mes. A continuación, se sitúan Madrid (575 euros), Palma (525 euros), San Sebastián (500 euros), Málaga (450 euros) y Bilbao (440 euros).

En el extremo opuesto, Badajoz, Ciudad Real y Jaén son las ciudades con el alquiler de habitaciones más económico, con una media de 250 euros al mes en todas ellas.