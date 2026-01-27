El precio del alquiler de habitaciones roza la locura: En Palma ya se piden 800 euros al mes más gastos

El problema de la vivienda en Baleares ha empezado a hacer saltar por los aires algunos límites en materia de precios inimaginables hace no mucho tiempo. OKBALEARES ha detectado la oferta de una plataforma inmobiliaria que ofrece un habitación en un piso para compartir en Palma por la friolera cantidad de 800 euros al mes. Los gastos y consumos se pagan aparte y el piso en cuestión está en un tercero sin ascensor.

El anuncio ofrece «piso compartido amplio y equipado en la calle de la carretera de Valldemossa, en Palma.

La oferta detalla que se trata de un tercer piso sin ascensor, que el precio es de 800 euros al mes más gastos, que la estancia mínima debe ser de un mes, y que está disponible a partir del próximo día uno de febrero.

La parte más amable del anuncio explica que se ofrecen descuentos si la estancia va a ser de más de tres meses, que hay restaurantes muy cerca y que existe un fácil acceso al transporte público.

La cocina se puede utilizar. Está equipada y el equipamiento incluye lavavajillas. La habitación dispone de cama doble, armario y escritorio individual. Eso sí, internet y los consumos de luz y agua no están incluidos en el precio ofrecido.

Los 800 euros al mes más gastos llaman mucho la atención si se atiende al último informe del portal Idealista según el cual en Baleares el precio medio del alquiler de una habitación en un piso compartido ha subido hasta los 525 euros. Son prácticamente 300 euros al mes por debajo del que ha detectado OKBALEARES.

La oferta de habitaciones en piso compartido en Palma ha crecido un 28% interanual durante 2025, mientras que el precio de estas habitaciones ha aumentado un 5%, hasta los 525 euros al mes, según Idealista.

El último informe del portal inmobiliario publicado hace dos semanas señala que el interés por estos alojamientos en la capital balear ha aumentado un 3% respecto al año pasado. Además, Palma es la tercera ciudad con el precio más elevado.

En el conjunto del país, la oferta ha crecido un 19% y el precio un 4%, con 425 euros mensuales. En cuanto al interés, la subida ha sido igual a la registrada en Palma, del 3%, lo que indica que la demanda ha aumentado a un ritmo similar a la oferta, según el portal inmobiliario.