Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 16 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 499 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Carmen aprovecha la ocasión que se le ha presentado para comunicar a Tasio la decisión que ha tomado respecto a la propuesta de vivir en la casa grande. Pablo tiene un encuentro de lo más desagradable con Marisol cuando visita a Damián. Por su parte, Mabel no duda un solo segundo en proponer a Salva un plan para tratar de ayudarse mutuamente.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Luis se ve en la obligación de decidir a quién debe venderle sus acciones, mientras que Damián no duda en animar a Digna para que sea ella la que compre esas acciones. Todo ello mientras Digna se queda completamente sin palabras al recibir una noticia de lo más impactante, a la par que agridulce. Gabriel y Andrés parecen tener ciertas discrepancias respecto a la necesidad que tienen de contratar a alguien para tratar de reemplazar a Luis. ¿Lograrán llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el capítulo de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 17 de febrero?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Luz hace una oferta de trabajo a Miguel, mientras que Carmen se muestra cada vez más cohibida que Tasio durante su llegada a la casa grande. Por si fuera poco, Gabriel se muestra profundamente contundente a la hora de prescindir del antiguo puesto de Luis.

Es más, se ha propuesto esforzarse al máximo para ser un buen padre y un buen marido. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Luis se despide de toda la familia. Valentina, por su parte, confiesa su gran secreto a Carmen y a Claudia, logrando dejarlas completamente sin palabras, como no podía ser de otra forma.

Por si fuera poco, Marta ha logrado celebrar, a su manera, el cumpleaños de Cloe, mientras que Andrés se ha propuesto algo verdaderamente sorprendente. ¿En qué consiste, exactamente? En hacer todo lo que está en su mano para tratar de recuperar a Begoña, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.