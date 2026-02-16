No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 13 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 498 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Begoña no ha dudado en mostrarse de lo más impasible con Gabriel, mientras que Carmen no tiene ni la menor idea de cómo reaccionar ante la propuesta de vivir en la casa grande. Además, Cloe se ha armado de valor a la hora de hacer una impactante revelación a Valentina.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ver cómo Nieves se entera de que Mabel ya no trabaja para su padre. Algo que le deja completamente sorprendida y sin palabras, como no podía ser de otra manera. En cuanto a Manuela, supera un trauma del pasado, mientras que Luz y Luis han tomado la firme decisión de darle un giro completamente radical a su vida, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Por si fuera poco, Pablo termina enterándose de la verdadera personalidad de uno de los accionistas, por lo que le deja completamente descolocado y fuera de juego.

¿Qué sucede en el capítulo 499 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 16 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta espectacular serie que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 van a ver cómo Carmen no duda en comunicar a Tasio la firme decisión que ha tomado respecto a la propuesta de vivir en la casa grande. Pablo, por su parte, tiene un desagradable encuentro con Marisol al visitar a Damián.

En cuanto a Mabel, no duda un solo segundo en proponer a Salva un plan para ayudarse mutuamente, mientras que Luis se ve en la tesitura de tener que decidir a quién venderle sus acciones. Damián anima a Digna a que sea ella la que compre esas acciones de Luis, mientras ella se ve sorprendida por una agridulce noticia.

Lejos de que todo quede ahí, Andrés y Gabriel tienen serias discrepancias sobre la necesidad que tienen de contratar a alguien para reemplazar, a la mayor brevedad posible, a Luis. ¿Conseguirán llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.